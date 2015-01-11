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Для «Тотального диктанта» выбрали текст Леонида Юзефовича

Текст "Тотального диктанта-2017", который пройдет 8 апреля в 800 городах России и мира, написал Леонид Юзефович. Он называется "Город и река". Это эссе из трех частей - о главных городах и реках в жизни прозаика.

Для «Тотального диктанта» выбрали текст Леонида Юзефовича

 Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

"Диктант делится на три части, первая - мой родной город Пермь и река Кама, вторая часть - это Улан-Удэ, город, где прошла моя юность, где я служил офицером, и река Селенга в Забайкалье, и третий - это город, где я живу сейчас, - Санкт-Петербург и Нева, - объяснил писатель. - Эти строки продиктованы не мыслью, а чувством. Тема о городах и реках - личная и для меня важная, а организаторы проекта на нее согласились".

Выбор автора для диктанта, призналась руководитель проекта Ольга Ребковец, дело весьма субъективное. Вот в прошлом году она стала мамой, а председатель Экспертного совета Наталья Кошкарева - бабушкой, и появился детский писатель Андрей Усачев. В этом году задача организаторов приподнялась до уровня "расширить кругозор населения по части современной литературы". Выбрали Леонида Юзефовича, признанного жюри практически всех литературных премий.

"Когда мне предложили стать автором диктанта, я с удовольствием согласился, - рассказывает автор нынешнего диктанта. - Для меня очень важно, что в проекте до меня участвовали замечательные писатели, которых я очень люблю. Это Захар Прилепин, Алексей Иванов и Евгений Водолазкин. И быть в одном ряду с ними большая честь".

Писалось, говорит, легко. Главная сложность была в том, как вогнать написанное в необходимый объем в 250 слов: "Вообще, только от мысли, что текст, который я сочинил, будут писать 100 или 200 тысяч человек, захватывает дух".

А вот пишущим, судя по всему, будет непросто. Юзефович их подбодрил: "Старался те слова, которые я сам не знаю, как пишутся, не употреблять". Но тут же и испугал: "Может быть, там будут пунктуационные сложности, потому что я иногда думаю: можно поставить двоеточие, можно поставить и запятую, можно и тире, а можно точку".

Ольга Ребковец отметила, что география акции расширяется. В этом году к диктанту присоединятся 514 российских городов и 287 - за рубежом. Из них 37 будут новыми (из столиц, к примеру, прибавился Вильнюс). На данный момент проект охватывает 72 страны.

"Рост, в основном, за счет малых городов и сел, - признала руководитель проекта. - До сих пор нет заявок из трех регионов. Это Магадан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ингушетия".

Но время еще есть. Регистрация участников на все площадки (а их будет более трех тысяч) начнется 29 марта. Писать диктант будут и в воздухе: в акции примут участие пассажиры десяти авиарейсов.

Уже известно, что одним из "диктаторов" (так организаторы называют тех медийных персонажей, которые будут читать текст диктанта) станет Леонид Ярмольник. Учительствовать он отправится в Страсбург. Актер пообещал, что интонационно поможет рискнувшим проверить свои знания русского. "В прошлом году я диктовал в Таллине. Текст был очень сложный. Я бы точно кол получил", - то ли в шутку, то ли всерьез заявил Ярмольник.

Справка "РГ"

Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете. В 2016 году диктант написали более 146 тысяч человек в 732 городах 68 стран.

https://rg.ru

Напомним, площадкой «Тотального диктанта» – 2017 8 апреля в Озёрске будет Центральная городская библиотека. Акция пройдет при содействии и поддержке ПО «Маяк».

Ключевые теги: тотальный диктант.

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