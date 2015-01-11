Что такое бальный танец? Это радость творчества, искренние эмоции и полёт фантазии. Бальный танец – уникальное явление, сочетающее в себе музыку, мастерство исполнителей и, конечно же, талант балетмейстеров, которые, порой игнорируя законы земного притяжения, вдохновляют танцоров на полёт и радость движения. А в основе всего - далеко не красивая сказка, а ежедневный труд и бесконечные репетиции. Итог этого – выход на сцену, концерт или театрализованное представление. Вот на такой итоговый отчетный концерт приглашают жителей города балетмейстеры Юлия Третьякова, Сергей Пантюхин и участники «Народного коллектива» ансамбля бального танца «Золушка». И это не просто концерт, а танцевальная фантасмагория «За гранью ритма». Смена не только ритмов, костюмов, но и настроения. Зрители увидят концертные номера в разных стилях и направлениях искусства бального танца. Этнические номера, танцы, поставленные по мотивам таких известных фильмов как «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Титаник», «Розовая пантера», романа «Анна Каренина».

Не хочется открывать все тайны. Но если вы, дорогие зрители, отложите свои дела и придёте во Дворец культуры «Маяк» 18 марта в 17 часов на концерт ансамбля «Золушка» «За гранью ритма», то вы поймёте, что бальный танец – это классно, здорово, зрелищно и это красиво.

Юлия Волевач