«РобоФест — Южный Урал 2017»: региональный тур соревнований

Подведены итоги регионального тура соревнований «РобоФест - Южный Урал 2017». В соревнованиях приняли участие 220 команд (587 обучающихся) из 26 муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Челябинский городские округа; Ашинский, Еманжелинский, Еткульский, Каслинский, Кизильский, Коркинский, Кунашакский, Нязепетровский, Саткинский, Сосновский, Увельский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы, команды Свердловской области и Пермского края. Наши озерчане попали в число призёров соревнований: - 3 место в номинации РобоКарусель заняла команда «WildHunters», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38», руководитель - Смолин В.А.; - в дошкольной номинации «Опыт работы» 2 место завоевала педагог Козедуб Светлана Геннадьевна, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 58 «Жемчужинка». Поздравляем! Желаем дальнейших успехов! http://gorono-ozersk.ru

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