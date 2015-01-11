Подрядчиков могут обязать переделать плохие дороги за собственный счет

Дорожников хотят обязать по гарантии отремонтировать все некачественно сделанные в прошлом году участки, многие из которых пришли в негодность спустя всего полгода. С таким предложением выступил депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов. Депутат заявил, что в марте-апреле будет проведена независимая оценка ситуации на тех участках дорог, которые ремонтировались в 2016 году. По итогам мониторинга депутат намерен направить официальные запросы заказчику работ с требованием обязать подрядчиков переделать пришедшие в негодность участки за собственный счет в рамках гарантийных обязательств. «Складывается парадоксальная ситуация: Губернатор каждый год прикладывает огромные усилия для того, чтобы добиться федерального финансирования на строительство и реконструкцию дорог в Челябинской области, и это ему удается несмотря ни на какие сложности федерального бюджета. Но то, как иногда реализуется эта дорожная «реконструкция», и то, как подрядчики осваивают бюджетные средства, часто не просто вызывает огромные вопросы, а попросту является демонстрацией недопустимого подхода. В 2017 году Челябинская область стараниями Бориса Дубровского снова получит федеральные средства на дороги. Однако, на мой взгляд, для начала необходимо разобраться с тем в каком состоянии находятся те участки, которые были отремонтированы всего полгода назад. На многих из них асфальт, что называется, сошел вместе со снегом. Это видно невооруженным глазом, это может почувствовать на себе и на подвеске своего автомобиля любой автовладелец просто проехавшись по дорогам областного центра. Мы начинаем мониторинг состояния дорожного полотна там, где ремонт прошел в 2016 году. Попросим подключиться к нему общественников и экспертов, и представим результаты в апреле месяце, накануне нового строительно-ремонтного сезона. А от подрядчиков, в результате действий которых дороги пришли в негодность и стали фактически непроезжими, которые допустили грубые нарушения технологии, будем требовать исправлять свои недочеты, ошибки и промахи по гарантии, то есть за собственный счет», – заявил депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов. Парламентарий напомнил, что гарантия на дорожное полотно составляет 2 года, а нормативный срок службы – до 8 лет. По словам депутата, недопустимо, чтобы дорога, которая должна служить 8 лет, не могла выдержать и восьми месяцев. Бурматов отметил, что по закону потребовать от подрядчика переделать работу по гарантии имеет право заказчик, то есть органы власти соответствующего уровня. Необходимые депутатские запросы, по словам Владимира Бурматова, будут подготовлены и направлены сразу после окончания мониторинга. Результаты мониторинга парламентарий собирается представить в конце апреля.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/podryadchikov-mogut-obyazat-peredelat-plohie-dorogi-za-sobstvennyy-schet-37355