Защищаясь от сожителя, женщина ранила его ножом

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 178 происшествий, возбуждено 13 уголовных дел, раскрыто 7.

9 марта следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия по ч. 2 ст. 111 УК РФ. В ходе проведения доследственной проверки было установлено, что 16 февраля в ходе распития спиртных напитков в квартире, расположенной по ул. Герцена 22, между женщиной, 1970 года рождения, и ее знакомым, 1967 года рождения, возник конфликт, который перешел в рукоприкладство. Отбиваясь, женщина нанесла сожителю несколько ножевых ранений в область груди. Пострадавший был госпитализирован в травматологию. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

10 марта в ходе проведения оперативного мероприятия сотрудники экономической безопасности и противодействию коррупции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск задокументировали факт реализации спиртосодержащей продукцией жителем поселка Метлино, 1981 года рождения, из своей квартиры. Изъятая жидкость направлена на экспертизу, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В этот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность угонщика, который в феврале 2011 года угнал автомобиль ВАЗ-21124, стоявший у дома № 30 по ул. Октябрьская, причинив тем самым ущерб в сумме 160000 рублей. Им оказался житель Озерска, 1965 года рождения. В настоящее время он находится под арестом, следствие продолжается.

«Сообщи, где торгуют смертью»

В период с 13 по 24 марта 2017 года органами внутренних дел Челябинской области проводится первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Уважаемые жители Озерского городского округа! Имеющуюся информацию о предполагаемых фактах незаконного оборота наркотиков, о лицах, причастных к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, можно сообщить по «телефону доверия» ГУ МВД России по Челябинской области 8 (351) 268-85-94.

Помимо этого, для консультирования граждан по вопросам лечения и медицинской реабилитации потребителей наркотиков работает телефон «горячей линии» ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» 8 (351) 775-11-91.

Приглашаем на службу в полицию!

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на службу в патрульно-постовую службу полиции.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по телефону: 2-59-12.

Для сотрудников полиции гарантированы: достойная зарплата, ежегодный бесплатный проезд по России сотрудника и одного члена его семьи к месту отпуска и обратно, льготная пенсия после 20 лет выслуги, возможность получения высшего образования за счет МВД России, а также единовременная социальная выплата на улучшение жилищных условий после десяти лет выслуги.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 7 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 19 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 34 выезда.

Было составлено 378 административных протоколов:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 24 протокола;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 11 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 19 протоколов.

Осуществлено 4 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотр места происшествия.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск