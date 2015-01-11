Вниманию родителей третьеклассников!

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312» в учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего за год 34 часа).

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:

Основы православной культуры;

Основы исламской культуры;

Основы буддийской культуры;

Основы иудейской культуры;

Основы мировых религиозных культур;

Основы светской этики.

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей) на основе письменного заявления одного из родителей (законных представителей) в 4 классе.

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.

Курс ОРКСЭ и в целом образовательный процесс в общеобразовательном учреждении не предусматривает включение в программу посещения религиозных организаций (культовых сооружений). Специфика данных сооружений может демонстрироваться обучающимся на уроке в фото/видео/аудио формате. В случае особой необходимости (например, содержащиеся уникальные экспонаты духовной культуры и традиции) такое посещение в рамках комплексного курса может быть организовано при согласии родителей (законных представителей) каждого обучающегося и при соответствующем согласовании с представителями религиозных организаций, при обязательном условии неучастия обучающихся в богослужениях, других религиозных обрядах, церемониях и праздниках, в деятельности религиозных объединений, в обучении религии (пункт 5 статья 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»).

Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости обучающихся. Система оценивания результатов безотметочная.

«Основы религиозных культур и светской этики»

Цель учебного курса ОРКСЭ: формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Задачи учебного курса ОРКСЭ:

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.

«Основы православной культуры»

Во всем мире дети в первую очередь изучает культуру и духовную традицию той страны, в которой живут. Прежде чем изучать мировые духовные традиции, ребенку в возрасте 10–11 лет важно сориентироваться в традиционных для своей страны духовных и культурных ценностях.

Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и убеждений.

Тематическое планирование

«Основы исламской культуры»

Модуль «Основы исламской культуры» знакомит школьников с основами духовно-нравственной культуры мусульманства или ислама.

Основными темами модуля «Основы исламской культуры» в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются: «Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции», «Столпы ислама и исламской этики», «Обязанности мусульман», «Для чего построена и как устроена мечеть», «Мусульманское летоисчисление и календарь», «Ислам в России», «Семья в исламе», «Нравственные ценности ислама», «Искусство ислама». Завершается изучение темой «Праздники мусульман». Кроме сведений о мусульманских праздниках, учащиеся узнают о праздниках народов России, для которых ислам является традиционной религией.

Тематическое планирование

«Основы буддийской культуры»

Модуль «Основы буддийской культуры» ориентирован на семьи, для которых близка культура этой древней, одной из трёх мировых религий.

Изучение в школе этого модуля курса «Основы религиозных культур и светской этики» - призвано в доступной форме познакомить учащихся с основами буддийской культуры: ее основателем, буддийским учением, нравственными ценностями, священными книгами, ритуалами, святынями, праздниками, искусством.

Изучение модуля «Основы буддийской культуры» в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает освоение учащимися следующих основных тем: «Введение в буддийскую духовную традицию», «Будда и его учение», «Буддийские святые», «Семья в буддийской культуре и её ценности», «Буддизм в России», «Человек в буддийской картине мира», «Буддийские символы», «Буддийские ритуалы», «Буддийские святыни», «Буддийские священные сооружения», «Буддийский храм», «Буддийский календарь», «Праздники в буддийской культуре», «Искусство в буддийской культуре».

Тематическое планирование

«Основы иудейской культуры»

Модуль «Основы иудейской культуры» ориентирован на семьи, сознающие свою связь с религиозной традицией и культурой иудаизма.

Изучение модуля «Основы иудейской культуры» в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на то, чтобы в доступной для учащегося начальной школы представить основы знаний об этой религиозной традиции в историческом, мировоззренческом, культурном аспектах.

Большое значение уделяется обычаям, праздникам, памятным историческим датам, современной синагогальной службе и молитве, субботе (Шабат) и ритуалам этого дня, традициям повседневного соблюдения норм и заповедей, религиозным обычаям цикла жизни (семейные связи, совершеннолетие, свадьба и т.д.). Освоение нравственных категорий строится с опорой на жизненный опыт детей, используя цитаты из Торы и другой религиозной, а также исторической литературы.

Тематическое планирование

«Основы мировых религиозных культур»

Модуль предполагает изучение основ мировых религий (буддизм, христианство, ислам) и национальной религии (иудаизм), направлен на развитие у учеников 4 класса представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религий, традиционных для нашей многонациональной страны.

На уроках дети осваивают понятия «культура» и «религия», узнают о религиях и их основателях. В процессе обучения они знакомятся со священными книгами, религиозными сооружениями, святынями, религиозным искусством, религиозными календарями и праздниками. Большое внимание уделяется семье и семейным ценностям в религиозных культурах, милосердию, социальным проблемам и отношению к ним в разных религиях.

Изучение модуля «Основы религиозных культур» поможет детям не только расширить кругозор, но и лучше ориентироваться в жизни. Мы живём в стремительно меняющихся условиях, происходит интенсивная миграция населения, в школах учатся представители разных культур и конфессий. Для того чтобы научить наших детей правильно, без конфликтов взаимодействовать между собой необходимо дать им знания об основных религиях народов России. Это позволит избежать ложных представлений, в какой-то мере защитит от влияния религиозных сект, будет способствовать формированию понимания ценностей религиозной культуры и необходимости её сохранения, формированию представления о том, каким должен быть современный человек.

Данный модуль является подготовкой к изучению в средней школе предмета МХК (мировые художественные культуры)

Тематическое планирование

«Основы светской этики»

Модуль «Основы светской этики» предполагает изучение духовно – нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали.

Поставлена задача нравственного развития младших школьников, воспитание культуры поведения с опорой на представление о положительных поступках людей.

В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них.

Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям верующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях россиян, о религии, распространенной на той территории, где находится школа. Они знакомятся с обрядами, узнают подробности о религиозных праздниках и традициях верующих.

Тематическое планирование

Предметные результаты учебного предмета

«Основы религиозных культур и светской этики»

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» должны отражать:

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни.

В результате освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» у обучающихся будут сформированы:

понимание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России и Челябинской области;

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;

умение поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России и Челябинской области, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;

осознанность своей этнической и национальной принадлежности;

понимание ценности человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию;

стремление развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России и Челябинской области (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре и истории России и Челябинской области, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;

умение ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести.

Подробнее о предметных результатах по каждому модулю Здесь

http://school38-ozersk.my1.ru