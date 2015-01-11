Вниманию родителей третьеклассников!

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312» в учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего за год 34 часа).
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
Основы православной культуры;
Основы исламской культуры;
Основы буддийской культуры;
Основы иудейской культуры;
Основы мировых религиозных культур;
Основы светской этики.
Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей) на основе письменного заявления одного из родителей (законных представителей) в 4 классе.
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.
Курс ОРКСЭ и в целом образовательный процесс в общеобразовательном учреждении не предусматривает включение в программу посещения религиозных организаций (культовых сооружений). Специфика данных сооружений может демонстрироваться обучающимся на уроке в фото/видео/аудио формате. В случае особой необходимости (например, содержащиеся уникальные экспонаты духовной культуры и традиции) такое посещение в рамках комплексного курса может быть организовано при согласии родителей (законных представителей) каждого обучающегося и при соответствующем согласовании с представителями религиозных организаций, при обязательном условии неучастия обучающихся в богослужениях, других религиозных обрядах, церемониях и праздниках, в деятельности религиозных объединений, в обучении религии (пункт 5 статья 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»).
Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости обучающихся. Система оценивания результатов безотметочная.
«Основы религиозных культур и светской этики»
Цель учебного курса ОРКСЭ: формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКСЭ:
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.
«Основы православной культуры»
Во всем мире дети в первую очередь изучает культуру и духовную традицию той страны, в которой живут. Прежде чем изучать мировые духовные традиции, ребенку в возрасте 10–11 лет важно сориентироваться в традиционных для своей страны духовных и культурных ценностях.
Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и убеждений.
Модуль «Основы исламской культуры» знакомит школьников с основами духовно-нравственной культуры мусульманства или ислама.
Основными темами модуля «Основы исламской культуры» в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются: «Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции», «Столпы ислама и исламской этики», «Обязанности мусульман», «Для чего построена и как устроена мечеть», «Мусульманское летоисчисление и календарь», «Ислам в России», «Семья в исламе», «Нравственные ценности ислама», «Искусство ислама». Завершается изучение темой «Праздники мусульман». Кроме сведений о мусульманских праздниках, учащиеся узнают о праздниках народов России, для которых ислам является традиционной религией.
Модуль «Основы буддийской культуры» ориентирован на семьи, для которых близка культура этой древней, одной из трёх мировых религий.
Изучение в школе этого модуля курса «Основы религиозных культур и светской этики» - призвано в доступной форме познакомить учащихся с основами буддийской культуры: ее основателем, буддийским учением, нравственными ценностями, священными книгами, ритуалами, святынями, праздниками, искусством.
Изучение модуля «Основы буддийской культуры» в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает освоение учащимися следующих основных тем: «Введение в буддийскую духовную традицию», «Будда и его учение», «Буддийские святые», «Семья в буддийской культуре и её ценности», «Буддизм в России», «Человек в буддийской картине мира», «Буддийские символы», «Буддийские ритуалы», «Буддийские святыни», «Буддийские священные сооружения», «Буддийский храм», «Буддийский календарь», «Праздники в буддийской культуре», «Искусство в буддийской культуре».
Модуль «Основы иудейской культуры» ориентирован на семьи, сознающие свою связь с религиозной традицией и культурой иудаизма.
Изучение модуля «Основы иудейской культуры» в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на то, чтобы в доступной для учащегося начальной школы представить основы знаний об этой религиозной традиции в историческом, мировоззренческом, культурном аспектах.
Большое значение уделяется обычаям, праздникам, памятным историческим датам, современной синагогальной службе и молитве, субботе (Шабат) и ритуалам этого дня, традициям повседневного соблюдения норм и заповедей, религиозным обычаям цикла жизни (семейные связи, совершеннолетие, свадьба и т.д.). Освоение нравственных категорий строится с опорой на жизненный опыт детей, используя цитаты из Торы и другой религиозной, а также исторической литературы.
Модуль предполагает изучение основ мировых религий (буддизм, христианство, ислам) и национальной религии (иудаизм), направлен на развитие у учеников 4 класса представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религий, традиционных для нашей многонациональной страны.
На уроках дети осваивают понятия «культура» и «религия», узнают о религиях и их основателях. В процессе обучения они знакомятся со священными книгами, религиозными сооружениями, святынями, религиозным искусством, религиозными календарями и праздниками. Большое внимание уделяется семье и семейным ценностям в религиозных культурах, милосердию, социальным проблемам и отношению к ним в разных религиях.
Изучение модуля «Основы религиозных культур» поможет детям не только расширить кругозор, но и лучше ориентироваться в жизни. Мы живём в стремительно меняющихся условиях, происходит интенсивная миграция населения, в школах учатся представители разных культур и конфессий. Для того чтобы научить наших детей правильно, без конфликтов взаимодействовать между собой необходимо дать им знания об основных религиях народов России. Это позволит избежать ложных представлений, в какой-то мере защитит от влияния религиозных сект, будет способствовать формированию понимания ценностей религиозной культуры и необходимости её сохранения, формированию представления о том, каким должен быть современный человек.
Данный модуль является подготовкой к изучению в средней школе предмета МХК (мировые художественные культуры)
Модуль «Основы светской этики» предполагает изучение духовно – нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали.
Поставлена задача нравственного развития младших школьников, воспитание культуры поведения с опорой на представление о положительных поступках людей.
В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них.
Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям верующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях россиян, о религии, распространенной на той территории, где находится школа. Они знакомятся с обрядами, узнают подробности о религиозных праздниках и традициях верующих.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» должны отражать:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
В результате освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» у обучающихся будут сформированы:
понимание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России и Челябинской области;
понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
умение поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России и Челябинской области, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
осознанность своей этнической и национальной принадлежности;
понимание ценности человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию;
стремление развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России и Челябинской области (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре и истории России и Челябинской области, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
умение ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести.
Подробнее о предметных результатах по каждому модулю Здесь