Меньшим братьям понадобилась помощь спасателей

14 марта 2017 спасатели Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» дважды выезжали для помощи животным.

Первый вызов поступил в 10.25 с ул. Космонавтов: в вентиляционном коробе застряла птица – вызвали хозяева квартиры, услышав в вентиляции шорох. Спасатели при помощи специального оборудования проникли в короб, извлекли птицу (это оказался голубь) и выпустили ее на свободу.

Второй звонок раздался вечером в 19.50 с ул. Калинина: под капотом припаркованного автомобиля застрял кот. Хозяевам кота не удавалось самостоятельно извлечь из чужого авто. Спасатели помогли «усатому» выбраться наружу и передали его хозяевам. В ходе операции никто не пострадал.