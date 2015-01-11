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Госдума приняла закон о натуральных выплатах в ОСАГО

Госдума окончательно приняла закон, предусматривающий приоритет натурального возмещения вреда по ОСАГО. Поправки, внесенные депутатом от "Справедливой России" Михаилом Емельяновым, устанавливают приоритет ремонта поврежденного автомобиля над возмещением вреда в денежной форме. Они написаны для легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан и зарегистрированных в РФ.

Главная цель реформы ОСАГО - преодолеть спровоцированную недобросовестными автоюристами убыточность "автогражданки" в ряде регионов, которая привела к недоступности обязательных полисов.

Приоритет натурального возмещения вреда по ОСАГО будет действовать только в отношении вновь заключенных договоров.

Первоначальный законопроект, внесенный Емельяновым, подразумевал, что выбирать способ возмещения по ОСАГО (ремонт или деньги) будет страховщик, а не автовладелец, как сейчас. Ко второму чтению депутаты и эксперты пришли к конструкции, что ремонт будет делаться по умолчанию, за исключением ряда оговоренных случаев.

В законе прописаны условия, при которых по "автогражданке "выплачиваются именно деньги. Это причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью, смерть потерпевшего, полное уничтожения автомобиля, превышение стоимости ремонта над лимитом выплаты ОСАГО (400 тыс. рублей). Кроме того, денежное возмещение будет выплачиваться инвалидам 1 и 2 группы.

В том случае, если страховщик не может организовать ремонт в автомастерских, соответствующих правилам обязательного страхования, то собственник автомобиля также сможет потребовать возместить ему стоимость починки машины деньгами.

В доработанной версии реформы расширились требования к организации ремонта, в частности, появился пункт о новых деталях и было уточнено допустимое расстояние до автосервиса (по предыдущей версии оно могло доходить до 200 км).

Каким критериям должна соответствовать станция техобслуживания (СТО)? Она должна находиться не дальше 50 км от места происшествия или от места жительства гражданина. Исключение - случаи, когда страховщик организовал и оплатил транспортировку поврежденного транспортного средства до места проведения восстановительного ремонта. Гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту поврежденного ТС составляет 6 месяцев, а на кузовные работы и работы, связанные с использованием лакокрасочных материалов, 12 месяцев.

В законе прописано и то, и как будет осуществляться ремонт при наступлении страхового случая. Он может происходить на станции из реестра страховщика, либо на выбранной гражданином станции после ее согласования со страховой компанией. При ремонте должны использоваться только новые детали, если страхователь не дал своего согласия на использование б/у деталей. Потерпевший может внести доплату за проведение восстановительного ремонта поврежденного автомобиля, если стоимость ремонта превышает страховую сумму или максимальный размер страхового возмещения по "европротоколу". Размер доплаты определяется страховщиком и указывается в выдаваемом потерпевшему направлении на ремонт.

Максимальный срок ремонта составляет не более 30 рабочих дней со дня предоставления автомобиля на СТО. При нарушении этих сроков страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку в размере 0,5% суммы страхового возмещения. Также в поправках установлено право ЦБ при неоднократном нарушении страховщиком обязательств по восстановительному ремонту запретить страховой компании осуществлять натуральное возмещение на срок до одного года.

По мнению главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова ("Справедливая Россия"), законопроект улучшает защиту автолюбителей по многим позициям и решает проблему недобросовестных автоюристов, которые зарабатывают на недобросовестных схемах и автоподставах.

Детали реформы ОСАГО вызвали бурную дискуссию депутатов, представителей ЦБ, правительства, страхового рынка и экспертного сообщества. Кроме того, отдельную дискуссию вызвали сроки вступления закона в силу.

В ЛДПР в ходе рассмотрения поправок в третьем чтении предсказали, что тарифы ОСАГО теперь могут повыситься.

https://rg.ru

Ключевые теги: ОСАГО.

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