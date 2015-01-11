Все как в жизни. Отыграв вечерний спектакль, артисты планируют приятный вечер в компании друзей. Но все надежды рушит господин директор срочным распоряжением: завтра играем новую пьесу перед королем. На все про все – одна ночь!

Премьера в Озерском театре драмы и комедии «Наш дом»!

15, 16, 22 апреля

«Полоумный Журден», мольериана Михаила Булгакова

Театр и есть жизнь. Или жизнь – театр? Вечное кружение реальностей, масок – стремительный круговорот, полный импровизаций, а любовь короля зависит от того, насколько виртуозно ты умеешь играть свою роль. Заключительная премьера 69-го театрального сезона об этом. О том, что весь мир – театр, и самое главное в нем – оставаться самим собой.

Подобно лабиринту зеркальных отражений, одна реальность сменяет другую. На сцену выходят артисты театра «Наш дом», которые намерены сыграть для озерской публики новый спектакль. И вот они уже – артисты мольеровской труппы, а еще через минуту – персонажи пьесы, созданной на радость королю. Ее сюжет прост. Влюбленная парочка мечтает пожениться. Ополоумевший на идее дворянства папочка чинит препятствия. Забытая им жена хватается за голову при виде того, как разбазаривается семейный капитал, а группа учителей и прочих хитрецов просто получает удовольствие от творящейся вокруг веселой кутерьмы.

«Самое важное в этой пьесе – азарт и ощущение радости, - рассказывает режиссер спектакля Светлана Евстратова. - Перед артистами стоит задача сделать спектакль за одну ночь, это с первых минут повышает градус и ускоряет действие. Увести зрителя в другую реальность, заставить забыть о том, что на сцене Вячеслав Лясецкий или Вохобжон Азимов. И все это лишь за тем, чтобы в конце снова снять маску и уйти, весело подмигнув зрителю на прощание. В том и заключается суть театра: зритель сопереживает персонажу, но аплодирует - артисту».

В спектакле занята почти вся труппа театра «Наш дом». Заглавную роль сыграет заслуженный артист России Вячеслав Лясецкий! Светлана Евстратова: «В каждом театре есть актер, про которого говорят: «Это наше все». В других театрах ставят на Табакова или на Зельдина. В нашем театре такой артист – Вячеслав Ипполитович Лясецкий. Спектакль с его участием в главной роли станет огромным подарком для города. Жаль, что наши зрители не могут присутствовать на репетициях, увидеть сам процесс – как работает этот артист. Праздник и радость каждый день!»

Итак, это будет зрелищный, музыкальный, жизнерадостный спектакль с множеством танцев и живым пением. Главный художник театра «Наш дом» Маргарита Колмогорцева придумала оригинальные костюмы и изумительный эскиз, заставивший режиссера захлопать в ладоши от радости, а озерский композитор Сергей Гальперин подготовил настоящий музыкальный коктейль: от Моцарта до рок-н-ролла, включая специально созданные для этого спектакля песни собственного сочинения.

Рассказывая о будущем спектакле, Светлана Евстратова завершила наш разговор маленьким эпизодом из жизни итальянского дирижера Артуро Тосканини. Однажды, пытаясь объяснить своему оркестру что такое легкость исполнения, он подбросил в воздух шелковый платок. И музыканты, затаив дыхание, следили за тем, как красиво и плавно он опускался на землю. «Комедию надо играть именно так, - говорит Светлана Николаевна. - Добиться такого состояния на сцене – моя главная задача как режиссера этого спектакля».

Юлия Клепикова

Фото Владимира Чиркова