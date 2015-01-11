В Златоусте каждую пятницу проходит День электронных обращений

Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа организовало обучающие консультации для жителей, на которых научат получать меры соцподдержки через Единый портал госуслуг. Проходят консультации по пятницам, сообщает министерство социальных отношений. В Дни электронных обращений специалисты соцзащиты не только учат регистрироваться и получать подтверждение личности на портале Госууслуг, но и рассказывают, как, например, подать в электронном виде документы на переоформление пособия или жилищной субсидии. В дальнейшем это избавит пользователя портала от необходимости приходить в управление на предварительный прием. «Мы специально организовали такой день, когда жители могут без лишних очередей и предварительной записи попасть на приём к специалисту и получить услугу в электронном виде. Очень удобно для тех, кто давно планировал освоить процесс подачи документов в электронном виде, но не хватало времени для решения технической стороны вопроса», – говорит первый заместитель руководителя управления социальной защиты населения Златоустовского городского округа Сергей Осокин. Он также добавил, что начиная с апреля, каждую пятницу прием электронных обращений от граждан будут вести специалисты отделов жилищных субсидий, поддержки ветеранов и инвалидов, семьи и детей и опеки и попечительства . Для консультации по всем вопросам при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и сотовый телефон. Часы приема граждан по пятницам с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00 часов).

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-zlatouste-kazhduyu-pyatnicu-prohodit-den-elektronnyh-obrashcheniy-37511