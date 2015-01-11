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| Новости » Про Маяк

Уникальные возможности

29 марта исполнится 40 лет со дня пуска завода по регенерации отработавшего ядерного топлива.

Своим днем рождения завод РТ-1 считает 29 марта 1977 года, когда в цехе 5 состоялся митинг по случаю пуска первого в СССР и Европе радиохимического завода по регенерации отработавшего ядерного топлива.

25 августа 1966 года Ефим Павлович Славский — министр Министерства среднего машиностроения СССР подписал решение о строительстве завода РТ-1. Этим решением поручалось в 1967 году приступить к строительству отдельного здания и в первую очередь хранилища для ОЯТ и начать реконструкцию здания завода «Б». 26 июня 1967 года вышло постановление Совета Министров СССР, подготовленное военно-промышленной комиссией при Правительстве СССР. Были установлены источники финансирования и сроки ввода производства, в частности, хранилища ОЯТ, которое было крайне необходимо, так как хранилища на атомных электростанциях и особенно на базах Военно-морского флота были близки к заполнению. Пуск в эксплуатацию хранилища отработавшего ядерного топлива был намечен на 1970 год.

На основании технического задания ВНИПИЭТ в 1966 году выполнил проектное задание, которое после всестороннего обсуждения заинтересованными предприятиями и организациями в октябре 1967 года было утверждено Ефимом Павловичем Славским. При проектировании по созданию завода РТ специалисты столкнулись со многими трудными вопросами: транспортировка ОЯТ на завод и разделка тепловыделяющих элементов...

Инженерно-технический персонал завода «Б» и комбината «Маяк» на все вопросы, поставленные генеральным проектировщиком ВНИПИЭТ, давал обоснованные ответы. Одновременно в течение всего периода реконструкции на заводе «Б» не прекращалась переработка урана. Это улучшало экономические показатели предприятия и давало невосполнимый опыт для проектирования и эксплуатации будущего завода РТ-1.

Для решения всех вопросов по реконструкции объекта «Б» в 1967 году была создана специальная группа под руководством И.В. Готлиба. Технология же завода РТ-1 была разработана Всесоюзным научно-исследовательским институтом неорганических материалов под руководством академиков А.А. Бочвара, А.С. Никифорова, члена-корреспондента Академии наук СССР В.В. Фомина, при активном участии доктора технических наук Н.С. Чугреева, кандидата технических наук Б.В.Никипелова, доктора химических наук В.С. Шевченко, кандидатов технических наук М.В. Гладышева, А.Н. Ефимова, В.И. Землянухина, Б.С. Захаркина, Ф.П. Кондрашевой.

Вот что вспоминает Борис Васильевич Никипелов, в 1976-1987 годах главный инженер – заместитель директора «Маяка», с 1987 года — первый заместитель министра среднего машиностроения СССР: «В общем, я не так много и сделал за свою жизнь, но завод РТ — это и моя заслуга. Это сейчас один из основных заводов «Маяка». Первыми, кто предложил перенести завод с томской площадки на челябинскую, были Чугреев и Никипелов. Почему? Не потому что мы гении, а потому что людям остановленного завода надо было дать работу. Не ликвидировать же завод! Я тогда был старшим инженером, но был выведен из цехов. И мне сказали: «Посмотри, куда тебе двигаться?» И я был неформальным ответственным за будущее завода. Чугреев был представителем главка. Инженер, грамотный и деловой товарищ. Мы с ним сидели и думали, что делать с заводом? Мы выдали идею, но ее надо было реализовать, поскольку в Томске были задействованы люди, уже была выделена площадь, готовились к строительству. Потом был сагитирован главный — Ефим Павлович Славский. Были и противники этой идеи. Уже были задействованы системы в «Ленгипрострое», проект уже существовал. Но такова жизнь, нам надо было спасать своих людей. Ведь они специалисты. Мы стояли на своем и выиграли войну, завод начал работать».

В ходе проектирования определялись и уточнялись этапы строительства и ввода в эксплуатацию производственных мощностей завода. Первая очередь рассчитывалась на переработку топлива АЭС с реакторами ВВЭР-440 с производительностью 60-70 тонн в год по урану. С вводом в эксплуатацию второй очереди мощность переработки должна была возрасти до 150-200 тонн в год, а третьей — до 400 тонн в год. Со временем РТ-1 должен был трансформироваться в многофункциональное производство, которое обеспечивало бы переработку ОЯТ самой широкой номенклатуры: это отработавшие тепловыделяющие сборки (ОТВС) с атомных электростанций, транспортных судовых установок ледокольного и подводного флотов и реакторов научно-исследовательских предприятий.

ОТВС железнодорожным транспортом в специальных вагонах-контейнерах доставляются на завод РТ-1, разгружаются в хранилище отработавшего ядерного топлива, представляющее собой внушительных размеров бассейн, заполненный многометровым слоем парового конденсата. Специальным мостовым краном чехлы с ОЯТ дистанционно транспортируются в «горячую» камеру отделения подготовки изделий к резке, ОТВС извлекаются из чехла, а затем подвергаются измельчению в агрегате резки (АРП). Измельченные куски вместе с начинкой поступают в аппараты кольцевого типа, где топливо растворяется в азотной кислоте. Удаление нерастворенных остатков ОТВС производится сжатым воздухом в специальное хранилище. После растворения азотнокислый раствор, содержащий уран, плутоний, нептуний, трансурановые элементы и радионуклиды, направляется на переработку с использованием экстракционных методов разделения урана, плутония, нептуния и очистки их от радионуклидов. Переработка раствора длительная и сложная. Но специалисты с большим опытом и стажем работы проводят весь технологический процесс уверенно и надежно. Вначале отделяется уран и в виде плава направляется заводу-потребителю для изготовления топлива реакторов. Диоксид плутония и диоксид нептуния направляются по своему назначению.

После того как были подписаны все акты о готовности производства, 29 марта 1977 года на митинге по случаю пуска первого в СССР и Европе радиохимического завода РТ-1 выступили председатель пусконаладочной комиссии, заместитель главного инженера 4-го Главного управления Н.С. Чугреев, директор химического комбината «Маяк» Б.В. Брохович, секретарь горкома КПСС В.Я. Мягков, директор завода М.В. Гладышев. Все выступавшие пожелали коллективу завода успехов в работе и быстрейшем освоении технологии по переработке отработавшего ядерного топлива. Первый раствор переработанного топлива с АЭС с реакторами ВВЭР-440 поступил из цеха 5 в цех 2 в апреле 1977 года.

С первых дней работы коллектив завода в содружестве с научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими институтами стал проводить работу по совершенствованию производства с целью повышения технико-экономических показателей, повышения качества продукции. Одной из важнейших задач коллектива завода после пуска и полного освоения технологического процесса стала задача расширения номенклатуры перерабатываемого ОЯТ.

В 2016 году на радиохимическом заводе завершена реконструкция и вновь введена в работу третья технологическая нитка переработки ОЯТ. Теперь на ней можно перерабатывать топливо нескольких видов, и среди них ОЯТ, которое раньше никогда и нигде не перерабатывалось. Так, первой операцией на модернизированной нитке стала переработка уран-бериллиевого топлива с атомных подводных лодок. На данной нитке стала возможной переработка длинномерного ОЯТ, такого как ВВЭР-1000, которого в России накоплено более шести тысяч тонн. Только у «Маяка» во всем мире есть возможности перерабатывать все эти виды топлива. Французы — ближайшие конкуренты из фирмы «Арева», в настоящее время работают над такими проектами и планируют осуществить их только в среднесрочной перспективе.

Сегодня коллектив завода РТ-1 ПО «Маяк» ставит перед собой амбициозные задачи: завоевание зарубежного рынка ОЯТ ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 и выход на целевой показатель по объему вывоза зарубежного отработавшего ядерного топлива, удовлетворение потребностей российского рынка по переработке любых видов ОЯТ при существенном снижении ее себестоимости. Продолжающаяся модернизация завода РТ-1 позволит увеличить мощности по объемам переработки ОЯТ, оптимизировать затраты и повысить привлекательность услуг на отечественном и зарубежном рынке. В соответствии с дальнейшей стратегией развития, разработанной совместно руководством ПО «Маяк» и Госкорпорации «Росатом», завод РТ-1 будет представлять высокоэффективное и высокотехнологичное производство, отвечающее всем мировым требованиям и стандартам в части безопасности и экологических показателей.

Андрей Краснов

Использованы материалы книг «Творцы ядерного щита» и «Атомное сердце России»

Уникальные возможности

29 марта 1977 года на митинге по случаю пуска первого в СССР и Европе радиохимического завода РТ-1 выступил председатель пусконаладочной комиссии, заместитель главного инженера 4-го Главного управления Н.С. Чугреев (на переднем плане слева)

Уникальные возможности

Доставка отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР-1000 с Ростовской АЭС в декабре 2016 года стала знаковым событием не только для ПО «Маяк», но и для атомной отрасли страны

Ключевые теги: ПО Маяк.

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