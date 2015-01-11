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| Новости » Спорт

В борьбе волейбольных характеров победили озерчанки

Март и апрель традиционно «волейбольные» месяцы, наполненные турнирами и первенствами различного ранга. Практически все выходные волейболисты и волейболистки посвящают своей любимой игре.

24-26 марта 2017 г. состоялся первый тур зональных соревнований Чемпионата Челябинской области среди женских команд. В великолепном спортивно-оздоровительном комплексе гостеприимного Усть-Катава собрались волейболистки из Трёхгорного, Златоуста, Вишневогорска, Кыштыма, Озёрска и хозяйки площадки. Три дня соревнований были очень напряжёнными, ведь в нашей зоне оказались пять равных по силам команд. Лишь девушки из Вишневогорска несколько уступали соперницам в классе игры.

Озерчанки приехали в Усть-Катав в боевом настроении, рассчитывая выиграть всё, что возможно. В день приезда жребий свёл нас с Вишневогорском. Повезло! Первая победа оказалась лёгкой: три партии мы выиграли без проблем.

А вот второй день складывался весьма драматично. 10:00 – Озёрск-Златоуст. С волейболистками из Златоуста мы давно знакомы. Встречи с этой командой, показывающей своеобразную, нестандартную игру, традиционно складывались для озерчанок непросто. Не стал исключением и усть-катавский матч. Победа 3:1 завоёвана в напряжённой борьбе волейбольных характеров!

А впереди – игра с хозяйками турнира. Это была заключительная встреча второго игрового дня. Все уже устали: и игроки, и тренеры, и судьи. Первая партия буквально изобиловала судейскими ошибками и, к сожалению озёрских волейболисток, практически все эти ошибки приносили очки девушкам из Усть-Катава. Мы проиграли эту партию 26:28. Ведь пришлось сражаться не только с соперницами, но и с двумя представителями судейской бригады. Во втором сете мы долго не могли найти свою игру и обрести уверенность. И всё-таки озерчанки сумели собраться, улыбнуться и заиграть так, что и соперницы, и судьи, и болельщики поняли: озёрская сборная сильнее! 3:1 – результат этого нервного матча.

Встреча Озёрск-Кыштым открывала заключительный день соревнований. Воскресенье, 9 часов утра. Ну какой волейбол, если болят от усталости все мышцы, и очень хочется спать?! В первой партии мы вели 9:1. И вдруг игра команды Озёрска совершенно расстроилась. Волейболистки Кыштыма заиграли активно, усилили подачу, подтянули защиту и вышли вперёд. Пришлось срочно просыпаться. Озерчанки буквально «вырвали» победу в первом сете 26:24. Во второй и третьей партии мы исправили свои ошибки и больше уже не позволили соперницам «разыграться».

А через игру озерчанкам предстояла встреча с отлично подготовленной командой Трёхгорного. Первую партию мы проиграли, не сумев нейтрализовать основного нападающего соперниц. Наш старательный блок совершенно не мешал Елене Потылицыной забивать и забивать мячи в площадку. Пришлось принимать экстренные меры по перестановке игроков. И во втором сете игра пошла уже по нашему сценарию. 1:1. Третий сет – в равной борьбе, но, к сожалению, не в нашу пользу. В четвёртом – наша уверенная победа. В решающей партии мы вели 10:3. Противник почти не сопротивлялся. Казалось, победа «в кармане». И вдруг – досадная ошибка на подаче при счёте 14:8. А потом дважды не приняли, не смогли забить и «уронили» мяч в защите. Преимущество таяло, как мартовский снег. Волейболистки из Трёхгорного воодушевились, поверили, что не всё потеряно. Оживились и притихшие было болельщики. Но капризная Фортуна всё-таки вновь обратила свой взор в сторону озёрской сборной. Мяч приземлился на стороне Трёхгорного… 15:12. Ура! Победа в решающей партии, в матче и в этом трудном турнире.

Сборная Озёрска была составлена из игроков команд «Альянс» (Юлия Речкалова, Елена Болотова, Кристина Сапунова, Марина Колясина) и «Уральская сталь» (Дарья Шмелькова, Арина Литвинова, Валерия Изотова, Алеся Миляева). «Либеро» сыграла Елена Поликарпова, выпускница озёрской ДЮСШ, ныне студентка ЧелГУ. Волейболистки разного возраста сумели «сомкнуться», создать дружный и слаженный коллектив. Каждая спортсменка старалась сделать всё для победы, постоянно ощущала поддержку подруг по команде и сама была готова помочь, исправить, поддержать. Вот что такое озёрская школа женского волейбола!

Во многом столь успешное выступление команды обеспечила самоотверженная игра «либеро» Елены Поликарповой. Стабильный приём дал возможность связующим Елене Болотовой и Алесе Миляевой выполнять передачи в комфортных условиях, уверенно выводить нападающих на удар против одиночного блока. Отличились наши «связки» и в других компонентах игры: поднимали «мёртвые» мячи в защите, страховали, атаковали и использовали хитрые обманные удары. Грамотно и красиво сыграла в нападении и в защите Кристина Сапунова. Её острые удары принесли команде немало очков. Мощные атаки со скоростных передач и эффективные «скидки» в исполнении Валерии Изотовой покорили болельщиков. Следует отметить надёжную игру в нападении капитана сборной Дарьи Шмельковой. Одним из самых полезных игроков на этом турнире была Арина Литвинова. Она успешно исполняла роль связующего игрока, а когда возникла необходимость сыграть на месте доигровщика, Арина блестяще справилась и с этой задачей. На блоке хорошо сыграла Марина Колясина. Юлии Речкаловой, самому опытному игроку сборной, на этих соревнованиях особенно удавались подачи. А в матче с Трёхгорным она вышла на площадку вместо основной связки Елены Болотовой, получившей травму. Юлия взяла игру на себя, сумела поднять боевой дух команды, что в итоге и обеспечило нам успех. Поздравляем сборную команду Озёрска с заслуженной победой в первом туре и пожелаем столь же успешного выступления во втором 21-23 апреля в Кыштыме.

Нельзя не упомянуть ещё об одном зональном турнире. Неделей раньше, 17-19 марта в спортивных залах каслинской школы № 24 состоялись соревнования Спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала» для команд Северной зоны. За две путёвки в финальную часть боролись волейболистки из шести городов: Озёрск, Касли, Кыштым, Нязепетровск, Снежинск и Кунашак. Большинство команд продемонстрировали грамотный, интересный волейбол. Игры проходили эмоционально, в равной борьбе, при активной поддержке болельщиков.

Озерчанки заслуженно заняли первое место. Самым результативным игроком на этих соревнованиях была Алёна Клементьева. Блестяще проявила свои способности в нападении Екатерина Бочарникова. Здорово отыграла на турнире Вероника Блинова: ей удавались и удары, и скидки, и подачи. Основная «связка» команды Алеся Миляева сумела организовать комбинационную игру с участием трёх нападающих. Эффектно забивала с её скоростных передач наша диагональная Яна Грунина. Очень надёжно сыграла на блоке Анастасия Белоусова. Наши доигровщицы Светлана Волкова и Елизавета Тищенко помогли в защите и на страховке. Внесла свой вклад в победу «либеро» Елизавета Цевелёва.

До финала, который будет проходить в Троицке 14-16 апреля, остаётся совсем немного времени. Юные волейболистки серьёзно работают на тренировках, чтобы продемонстрировать свою лучшую игру. Пожелаем им успеха!

Методисты МБУ "Арена"

В борьбе волейбольных характеров победили озерчанки

В борьбе волейбольных характеров победили озерчанки

В борьбе волейбольных характеров победили озерчанки

В борьбе волейбольных характеров победили озерчанки

В борьбе волейбольных характеров победили озерчанки

Ключевые теги: волейбол.

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