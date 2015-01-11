В память о Музе

Муза Александровна Хохрякова. Хормейстер с заглавной буквы! Потрясающий педагог и психолог! Человек, влюблённый в жизнь и людей!

В 80-е годы у нас был поистине «Поющий Озерск», пели все дети города.

В музыкально-хоровой студии, которую создала Муза Александровна, дети изучали нотную грамоту, проводились уроки сольфеджио и композиции. Хоровые партитуры, изучаемые у Музы Александровны по сложности не уступали урокам в музыкальной школе. В студии работал сильный состав педагогов музыкантов.

Все эти годы Муза Александровна продолжала служить искусству, если хотите – Отечеству!

Ею создан уникальный клуб творческих людей, влюблённых в поэзию – клуб «Таланты и поклонники», получивший награду в номинации «Лучшее любительское объединение РОСАТОМа – 2015года».

В 2015 году Муза Александровна праздновала свой юбилейный день рождения и многие озерчане желали ей «Многая лета…».

10 октября 2016 года Муза Александровна Хохрякова ушла из жизни…

Ещё и ещё раз посмотрите на фотографию, для многих из вас дорогое лицо.

31 марта у Музы Александровны день рождения. И это будет первый день рождения без неё.

«Спасибо, Муза, что ты была с нами!»

Дворец культуры «Маяк»

Друзья и коллеги

Клуб «Таланты и поклонники»

И все мы – Озерчане.