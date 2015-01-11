Доктор Парнас отправляется в путь!

Добро пожаловать в мир иллюзий! Волшебное зеркало сцены вот-вот распахнет двери в фантастический мир, где исполняются самые заветные желания. Реальность иллюзорна, а фантазия может стать реальностью в любую минуту. Границы между ними так шатки!

Приближается IV Региональный театрально-танцевальный фестиваль «ТЕАТР ЧИСТЫХ ЭМОЦИЙ» 29 апреля в 18:00 – Озерский театр драмы и комедии «Наш дом»!

Этот фестиваль – единственный в своем роде, аналогов ему вы не найдете на просторах России. Ежегодно в один общий взрывной коктейль объединяются театральное искусство, современный танец, живая музыка, вокал, цирк, самые креативные виды спорта, и все это – грандиозный праздник для детей, молодежи, взрослых. Возрастных ограничений не предусмотрено!

Проект рожден творческой энергий Озерского театра драмы и комедии «Наш дом» и Арт-школы «S'ТАНЦиЯ 74». Фестивалю всего четыре года, но он не перестает удивлять и радовать, привлекая к себе все больше внимания. Благодаря своему идейному вдохновителю и организатору – руководителю «S'ТАНЦиИ» Светлане Худяковой, «Театр чистых эмоций» каждый год обретает интересный разворот, новых участников, поклонников и спонсоров.

На этот раз центре событий – шоу по мотивам фантастического фильма Терри Гиллиама 2010 года. «Воображариум доктора Парнаса» признан одним из самых красивых образцов современного кино – две номинации на премию «Оскар» говорят сами за себя. За легким сказочным сюжетом, веселыми приключениями и захватывающими тайнами скрываются глубокие смыслы, смелые и откровенные. Постановочная группа (Светлана Худякова, Ирина Ширванова, Елена Ардашева, Андрей Сюськин и Владимир Зырянов) ставит перед собой задачу вывести фестиваль на новый уровень: «Мы хотим не только блестеть, но оставаться в сердце. У нашего шоу будет двойное дно, привлекательное и для детей, и для взрослых».

Фантазия сценаристов не стала придерживаться рамок сюжета фильма Терри Гиллиама – на то и Воображариум! Первое, более сказочное отделение – огромный магазин игрушек, который населяет весьма странный народец. После антракта начинается настоящий экшн! Нас ждут странствия по свету, спасение мира, борьба за светлые души и прекрасную девушку по имени Валентина.

Главные роли исполнят артисты театра драмы и комедии «Наш дом»: старый волшебник, спасающий свою красавицу-дочь от неумолимого дьявола, влюбленный юноша, Обнимашка, Повторюшка, а также таинственный владелец благотворительного фонда, за которым гоняются бандиты. Остальное население огромного фантастического мира – воспитанники «S'ТАНЦиЯ 74». Всего – более 60 человек! В шоу будет задействовано около 100 костюмов, для создания которых идут в ход личные и спонсорские средства, а также богатства костюмерных цехов театра «Наш дом».

Содружество театра драмы и комедии «Наш дом» и Арт-школы «S'ТАНЦиЯ» - неизбежная закономерность. Озерский театр драмы, с его многочисленными творческими идеями и проектами, притягивает единомышленников. «S'ТАНЦиЯ» возникла всего три года назад, но за это время успела объединить огромный коллектив. Покоя от Светланы Худяковой и ее Арт-школы нет никому ни в Озерске, ни за его пределами. Словом, если бы совместного проекта театра «Наш дом» и Арт-школы «S'ТАНЦиЯ» до сих пор не существовало, его давно пора было выдумать.

Два мощных заряда энергии, объединяясь, заставляют этот мир вращаться, а сердце биться в учащенном ритме. И это заразительно. С каждым годом фестиваль поддерживает все большее количество спонсоров. Уже сейчас желание поддержать «Театр чистых эмоций» выразили Компания ООО «Риг Сервис», рекламно-производственная компания «Studia 12», Печатная компания «Jucy Print», Национальная водная компания «Ниагара», Салон цветов "Зеленая Точка", ПТО Видеоканал – и это не предел! Ежедневно список спонсоров пополняется все новыми именами, а каждое вложение делает возможной реализацию смелых идей!

В «Воображариуме доктора Парнаса» каждый, кому посчастливилось оказаться по ту сторону волшебного зеркала, получает редкую возможность увидеть свое истинное лицо, сделать выбор, который в итоге и определяет исход сделки доктора Парнаса с дьяволом. По сути, каждый решает, кому отдать душу. Коллектив театра драмы и комедии «Наш дом», Светлана Худякова, ее многочисленные воспитанники и их родители, спонсоры и постоянные поклонники фестиваля «Театр чистых эмоций» свой выбор уже сделали – наполнить этот мир всеми красками воображения, уйти от серых будней и диванных выходных. Подключайтесь, выбор за вами!

Юлия Клепикова

http://www.teatr-ozersk.ru