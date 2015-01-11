Доктор Парнас отправляется в путь!

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Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

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Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

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Главы о приоритетах. 11.01.2015

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Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

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| Новости » Культура » Афиша

Доктор Парнас отправляется в путь!

Добро пожаловать в мир иллюзий! Волшебное зеркало сцены вот-вот распахнет двери в фантастический мир, где исполняются самые заветные желания. Реальность иллюзорна, а фантазия может стать реальностью в любую минуту. Границы между ними так шатки!

Приближается IV Региональный театрально-танцевальный фестиваль «ТЕАТР ЧИСТЫХ ЭМОЦИЙ» 29 апреля в 18:00 – Озерский театр драмы и комедии «Наш дом»!

Этот фестиваль – единственный в своем роде, аналогов ему вы не найдете на просторах России. Ежегодно в один общий взрывной коктейль объединяются театральное искусство, современный танец, живая музыка, вокал, цирк, самые креативные виды спорта, и все это – грандиозный праздник для детей, молодежи, взрослых. Возрастных ограничений не предусмотрено!

Проект рожден творческой энергий Озерского театра драмы и комедии «Наш дом» и Арт-школы «S'ТАНЦиЯ 74». Фестивалю всего четыре года, но он не перестает удивлять и радовать, привлекая к себе все больше внимания. Благодаря своему идейному вдохновителю и организатору – руководителю «S'ТАНЦиИ» Светлане Худяковой, «Театр чистых эмоций» каждый год обретает интересный разворот, новых участников, поклонников и спонсоров.

На этот раз центре событий – шоу по мотивам фантастического фильма Терри Гиллиама 2010 года. «Воображариум доктора Парнаса» признан одним из самых красивых образцов современного кино – две номинации на премию «Оскар» говорят сами за себя. За легким сказочным сюжетом, веселыми приключениями и захватывающими тайнами скрываются глубокие смыслы, смелые и откровенные. Постановочная группа (Светлана Худякова, Ирина Ширванова, Елена Ардашева, Андрей Сюськин и Владимир Зырянов) ставит перед собой задачу вывести фестиваль на новый уровень: «Мы хотим не только блестеть, но оставаться в сердце. У нашего шоу будет двойное дно, привлекательное и для детей, и для взрослых».

Фантазия сценаристов не стала придерживаться рамок сюжета фильма Терри Гиллиама – на то и Воображариум! Первое, более сказочное отделение – огромный магазин игрушек, который населяет весьма странный народец. После антракта начинается настоящий экшн! Нас ждут странствия по свету, спасение мира, борьба за светлые души и прекрасную девушку по имени Валентина.

Главные роли исполнят артисты театра драмы и комедии «Наш дом»: старый волшебник, спасающий свою красавицу-дочь от неумолимого дьявола, влюбленный юноша, Обнимашка, Повторюшка, а также таинственный владелец благотворительного фонда, за которым гоняются бандиты. Остальное население огромного фантастического мира – воспитанники «S'ТАНЦиЯ 74». Всего – более 60 человек! В шоу будет задействовано около 100 костюмов, для создания которых идут в ход личные и спонсорские средства, а также богатства костюмерных цехов театра «Наш дом».

Содружество театра драмы и комедии «Наш дом» и Арт-школы «S'ТАНЦиЯ» - неизбежная закономерность. Озерский театр драмы, с его многочисленными творческими идеями и проектами, притягивает единомышленников. «S'ТАНЦиЯ» возникла всего три года назад, но за это время успела объединить огромный коллектив. Покоя от Светланы Худяковой и ее Арт-школы нет никому ни в Озерске, ни за его пределами. Словом, если бы совместного проекта театра «Наш дом» и Арт-школы «S'ТАНЦиЯ» до сих пор не существовало, его давно пора было выдумать.

Два мощных заряда энергии, объединяясь, заставляют этот мир вращаться, а сердце биться в учащенном ритме. И это заразительно. С каждым годом фестиваль поддерживает все большее количество спонсоров. Уже сейчас желание поддержать «Театр чистых эмоций» выразили Компания ООО «Риг Сервис», рекламно-производственная компания «Studia 12», Печатная компания «Jucy Print», Национальная водная компания «Ниагара», Салон цветов "Зеленая Точка", ПТО Видеоканал – и это не предел! Ежедневно список спонсоров пополняется все новыми именами, а каждое вложение делает возможной реализацию смелых идей!

В «Воображариуме доктора Парнаса» каждый, кому посчастливилось оказаться по ту сторону волшебного зеркала, получает редкую возможность увидеть свое истинное лицо, сделать выбор, который в итоге и определяет исход сделки доктора Парнаса с дьяволом. По сути, каждый решает, кому отдать душу. Коллектив театра драмы и комедии «Наш дом», Светлана Худякова, ее многочисленные воспитанники и их родители, спонсоры и постоянные поклонники фестиваля «Театр чистых эмоций» свой выбор уже сделали – наполнить этот мир всеми красками воображения, уйти от серых будней и диванных выходных. Подключайтесь, выбор за вами!

Юлия Клепикова

http://www.teatr-ozersk.ru

Доктор Парнас отправляется в путь!

Доктор Парнас отправляется в путь!

Ключевые теги: театр чистых эмоций.

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