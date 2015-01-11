Главный молодежный проект Челябинской области «Академия лидерства» теперь и в Озерске!

31 марта проект "Академия лидерства" приехал в Озерск. Две площадки (LOFT-центр - 23 участника, Молодежный центр "МИР" - 82 участника), представители учебных заведений Озерского городского округа, куратором площадки стала Наталья Лаврентьева (куратор проекта).

Участники встречи узнали историю проекта, цели, которые преследует проект, и преимущества, которые "Академия лидерства" предоставляет участникам! А таких преимуществ немало: общение с представителями молодежи других городов, мастер-классы по командообразованию, ораторскому искусству, социальному проектированию и многое другое!!! Также участники участвуют во встречах с первыми лицами Челябинской области.

Встречи прошли в динамичной и дружественной атмосфере, самые активные участники попадут в следующий этап проекта, выполнив задания организаторов.

Участие приняли учащиеся школ, студенты ОТИ НИЯУ МИФИ (СПО и ВПО), ОЗТК, ЮУрГУ г. Озерск.

Алексей Литвинцев (координатор волонтерского движения, кандидат в молодежную палату при Собрании депутатов Озерского городского округа): "Вчера проходила "Академия лидерства" в Молодежном центре "МИР", все мероприятие прошло в очень активном и позитивном формате! Участников было очень много, несмотря на каникулы! Тем самым, стоит отметить заинтересованность нашей молодёжи в данном направлении. Нам нужно его развивать! Также хочу отметить, служба по делам молодежи во главе с Ильёй Назаровым справились с задачей на пять с плюсом. По окончании молодёжного проекта собрали немало анкет. Также на мероприятии уже удалось договориться о дальнейшем сотрудничестве с одной из школ. Хотелось бы, чтобы такие проекты больше освещались, и в них участвовало большее количество людей, а не только круг "избранных", как это было раньше. Поэтому будем прикладывать в дальнейшем все усилия на развитие в городе направления волонтёрство совместно с Молодёжной палатой при Собрании депутатов Озерского городского округа и Службой по делам молодёжи при администрации Озерского городского округа".

Илья Назаров (начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа): "Проект многосторонний и интересный, обучающий именно тому, что необходимо современной молодежи. К сожалению, последние годы до широкой аудитории молодежи нашего города не доносилась информация о подобных проектах, которые действительно дают хорошие знания и опыт. Служба будет и дальше информировать молодежи о подобных проектах и мероприятиях (https://vk.com/ozmolodeg, https://vk.com/smartmagazine74). Еще один огромный плюс подобных событий, что можно пообщаться с различными людьми и договорится о совместной, плодотворной и интересной работе".

Служба по делам молодежи благодарит за помощь в организации площадок: Молодежный центр "МИР", ОТИ НИЯУ МИФИ, ОЗТК, ЮУрГУ г. Озерск, LOFT-центр, школы Озерского городского округа и всех тех, кто внес свой вклад в реализацию этих встреч!!!

https://vk.com/ozersknews