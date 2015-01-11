Виновник ДТП у «Айвенго» оказался нетрезвым, а тревога в гостинице «Урал» — ложной

09 апреля 2017 года в 13.30 по линии 112 с сотового телефона в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступило сообщение о ДТП в р-не «Айвенго» (начало пр. Ленина): по словам звонившего столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие. Информация была доведена до служб экстренной помощи. На место происшествия выехала дежурная смена спасателей.

Водитель легкового автомобиля «АУДИ Q5», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на стоящий легковой автомобиль ВАЗ- 2111. От удара ВАЗ-2111 пришел в движение, задел и отбросил в сторону, находящегося неподалеку 12-летнего подростка.

Спасатели стабилизировали оба автомобиля, отключили аккумуляторы, проверили разлив топлива, а также организовали оцепление места ДТП. Медики оказали помощь пострадавшему подростку: у мальчика ушиб голени, госпитализация не потребовалась. Полиция занялась водителем, совершившим ДТП.

В 13.50 в ЕДДС поступил звонок от администратора гостиницы «УРАЛ» с сообщением, что на третьем этаже гостиницы стоит бесхозная сумка (по описанию сумка для ноутбука). Информация была незамедлительно доведена до служб экстренного реагирования города. Сумка была проверена представителями УВД, она оказалась пустой. Тревога оказалась ложной.

Уважаемые озерчане!

При обнаружении бесхозных предметов в местах массового пребывания людей не трогайте, не открывайте их; не паникуйте, не кричите, не совершайте резких движений, не фотографируйте, не пользуйтесь сотовой связью; сохраняя спокойствие, сообщите о находке ближайшему официальному лицу (в здании, учреждении, местах массовых гуляний – охраннику, вахтеру, сотруднику полиции; в общественном транспорте - кондуктору или водителю) или по телефонам экстренного реагирования – 02 или 01.

Елена Коробова, инструктор ГО