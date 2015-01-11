Уважаемые налогоплательщики!
С начала 2017 года стартовала декларационная кампания. До 2 мая в соответствии с налоговым законодательством представить декларации о доходах за 2016 год обязаны физические лица, получившие доходы:
- от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016),
- от ценных бумаг, долей в уставном капитале;
- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
- от предпринимательской деятельности;
- нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой;
- полученные в порядке дарения;
- в виде выигрышей в лотереи;
- иные доходы, подлежащие налогообложению в порядке, установленном ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
С 2017 года сумма НДФЛ, не удержанная налоговым агентом, уплачивается налогоплательщиком на основании направляемого налоговым органом налогового уведомления. В таком случае представление налоговой декларации не требуется. Налог при этом должен быть уплачен не позднее 1 декабря.
Налог подлежит уплате в срок не позднее 15 июля 2017 года.
Налоговую декларацию можно представить как лично так и электронно, с помощью интернет - сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Записаться на прием в инспекцию для представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, а также решения других вопросов по налогообложению в удобное для себя время позволит электронный сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию».
Граждане, представляющие налоговую декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов, вправе обратиться за ними и после 2 мая 2017 года в любое время в течение всего года.
В апреле 2017 года инспекция осуществляет прием декларантов в следующем режиме:
Понедельник — пятница с 9.00 до 20.00
Суббота с 10.00 до 15.00
Для граждан, декларирующих доходы, 14—15 апреля в налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей. Специалисты налоговой службы будут готовы подробно рассказать о том, кому и в какие сроки необходимо представлять декларацию по НДФЛ, как заплатить налог на доходы. При наличии необходимых документов можно будет на месте заполнить и подать налоговую декларацию.
Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области