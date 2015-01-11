Уважаемые налогоплательщики!

С начала 2017 года стартовала декларационная кампания. До 2 мая в соответствии с налоговым законодательством представить декларации о доходах за 2016 год обязаны физические лица, получившие доходы:

- от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016),

- от ценных бумаг, долей в уставном капитале;

- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;

- от предпринимательской деятельности;

- нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой;

- полученные в порядке дарения;

- в виде выигрышей в лотереи;

- иные доходы, подлежащие налогообложению в порядке, установленном ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

С 2017 года сумма НДФЛ, не удержанная налоговым агентом, уплачивается налогоплательщиком на основании направляемого налоговым органом налогового уведомления. В таком случае представление налоговой декларации не требуется. Налог при этом должен быть уплачен не позднее 1 декабря.

Налог подлежит уплате в срок не позднее 15 июля 2017 года.

Налоговую декларацию можно представить как лично так и электронно, с помощью интернет - сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Записаться на прием в инспекцию для представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, а также решения других вопросов по налогообложению в удобное для себя время позволит электронный сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию».

Граждане, представляющие налоговую декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов, вправе обратиться за ними и после 2 мая 2017 года в любое время в течение всего года.

В апреле 2017 года инспекция осуществляет прием декларантов в следующем режиме:

Понедельник — пятница с 9.00 до 20.00

Суббота с 10.00 до 15.00

Для граждан, декларирующих доходы, 14—15 апреля в налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей. Специалисты налоговой службы будут готовы подробно рассказать о том, кому и в какие сроки необходимо представлять декларацию по НДФЛ, как заплатить налог на доходы. При наличии необходимых документов можно будет на месте заполнить и подать налоговую декларацию.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области