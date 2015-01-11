Озерские школьники представляли Россию на конференции в Японии

В начале апреля учащиеся лицея №39 побывали в Японии в городе Нагасаки и приняли участие в международной конференции школьников, посвящённой теме достижения мира без ядерного оружия.

Выбор города для проведения конференции не случаен: 6 и 9 августа 1945 года, США подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки.

С 3 по 5 апреля 2017 года в Нагасаки собрались старшеклассники и преподаватели шести средних школ США, средних школ из четырёх закрытых атомных городов России – Новоуральска, Снежинска, Озерска и Зеленогорска, и семи японских школ. Школьники выступали с докладами по теме «Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и его роль в борьбе за мир без ядерного оружия».

Лицей № 39 города Озерска участвует в программе с 2002 года. За это время около 20 лицеистов смогли принять участие в работе Форума (Critical Issues Forum – CIF), выступали с докладами на конференциях. В 2016-2017 учебном году над проектом для участия в форуме работали ученики 9 класса Евгения Тюлина и Кирилл Небензя. Руководитель проекта – учитель английского языка Александра Борисовна Гагарина.

Работа над проектом велась в течение всего учебного года. Лицеисты вместе со своим педагогом изучили вопросы, связанные с производством и распространением ядерного оружия, проанализировали события в мире в период Холодной войны и гонки вооружений (1950-1990 гг.), исследовали концепцию запрета ядерных испытаний и договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В докладе озерские школьники представили свою точку зрения на проблему созидания мира, свободного от ядерного оружия, отметив, что Соединенные Штаты, Россия и Япония играют в этой работе важную роль. Учащиеся из США и России выразили единое мнение о том, что необходимо добиваться ядерного разоружения постепенно. Они призвали к более строгому контролю и усилиям по сокращению ядерных вооружений.

На конференции свои доклады также представили учащиеся средней школы Нагасаки, которые рассказали о своих усилиях в деле ликвидации ядерных вооружений, включая сбор подписей, поделились опытом, как они с помощью цифровых технологий сохраняют истории тех людей, которые пережили атомную бомбардировку. Японские школьники также предложили ввести для будущих поколений преподавание в школах мирных образовательных программ.

На конференции выступили эксперты ведущего научно-исследовательского Института Японии в области ядерного разоружения, Исследовательского центра по вопросам ликвидации ядерного оружия Университета города Нагасаки. С докладами также выступили мэр Нагасаки господин Томихиса Тауэ, консул США в Японии.

Перед участниками международной конференции выступил исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо. Он подчеркнул, что не следует искать альтернативу договору, а необходимо усилить механизм, который уже заложен в документе. По его мнению, роль России в вопросе вступления документа в силу крайне важна. Между участниками форума и секретарем подготовительной комиссии в зале музея атомной бомбы в Нагасаки состоялась оживленная беседа, которая показала заинтересованность молодежи трех стран в решении самой актуальной проблемы.

Сильное впечатление на участников конференции произвело посещение Мемориала и начальной школы, больше всех пострадавшей от взрыва. Ребята побывали на месте эпицентра атомного взрыва, в Музее атомной бомбы и в Парке Мира, послушали воспоминания «хибакуши» – людей, переживших атомную бомбардировку. Международная конференция школьников и общественный Симпозиум широко освещались в средствах массовой информации.

На Симпозиуме учащиеся из каждой страны имели возможность еще раз обсудить вопросы образования молодежи, о роли договора и его ратификации. В открытой дискуссии с участием Лассина Зербо учащиеся смогли обменяться своими мнениями по теме. Старшеклассники участвовали в интерактивных и межкультурных мероприятиях, общались с членами молодежной делегации Нагасаки.

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