За награды чемпионата Европы по дзюдо в Варшаве будут бороться трое южноуральцев

Сегодня в столице Польши стартует очередной чемпионат Европы по дзюдо среди мужчин и женщин. В составе российской сборной - трое участников Олимпийских игр-2016 из Челябинской области. Челябинец Денис Ярцев (73 кг) и Кирилл Денисов из Трехгорного (100 кг) заявлены в личных состязаниях. Тяжеловес из Челябинска Ренат Саидов выступит в командных поединках по системе "стенка на стенку", сообщает пресс-служба Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области. Заслуженный мастер спорта России Кирилл Денисов дважды побеждал на чемпионатах Европы (2013, 2015), был победителем первых Европейских игр (2015) и серебряным призером чемпионата континента (2011) в весе до 90 кг. После Олимпиады в Рио-де-Жанейро ученик заслуженных тренеров России Дмитрия Морозова и Владимира Зайцева перешел в более тяжелую категорию до 100 кг. Подопечный заслуженного тренера России Александра Миллера Ренат Саидов в 2015 году завоевал в индивидуальном первенстве "бронзу" чемпионата Старого света и первых Европейских игр. Ученик заслуженного тренера России Виктора Мосейчука Денис Ярцев на двух последних чемпионатах Европы в Баку (2015) и Казани (2016) уступал в поединках за бронзовые медали и занимал пятые места. Все трое были серебряными (2012, 2013) и бронзовыми (2015) призерами командных чемпионатов континента. На татами «Торвар Арены» выйдут около 400 сильнейших дзюдоистов из 41 страны Старого Света. Денис Ярцев будет бороться 21 апреля (у него в весе 43 спортсмена), Кирилл Денисов - 22 апреля (35 человек). Командный чемпионат Европы состоится 23 апреля. Отметим, что чемпион Европы в личном первенстве получит в зачет рейтинга международной федерации дзюдо 700 баллов, серебряный призер – 490 и бронзовый – 350. Напомним, последний раз чемпионат Европы по дзюдо проводился в Польше в 2000 году. Тогда золотую награду завоевал челябинец Юрий Степкин (100 кг). "Серебро" добыл Виталий Макаров (73 кг). Еще один наш земляк Дмитрий Морозов занял седьмое место в весе до 90 кг. Выступление южноуральских дзюдоистов освещали съемочная группа телеканала «Восточный экспресс» в составе корреспондента Валерия Китченко и телеоператора Игоря Киряева, а также известный спортивный журналист Борис Титов.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/za-nagrady-chempionata-evropy-po-dzyudo-v-varshave-budut-borotsya-troe-yuzhnouralcev-38178