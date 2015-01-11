Пасха в доме-интернате

Как известно, Воскресение Христово празднуется не один день. На протяжении сорока дней, до праздника Вознесения Господня, православные, приветствуя друг друга при встрече, говорят: «Христос Воскресе!» – и отвечают: «Воистину Воскресе!».

Более того, Пасха вспоминается круглый год. Неслучайно, седьмой день недели у нас так и называется: Воскресенье.

А сейчас, позади Великий Пост. Однако наступившая Пасха – не повод сидеть сложа руки, почивая на лаврах. Самое время поделиться Пасхальной радостью со своими ближними.

Воспитанники духовно-просветительского центра «Первоцвет» храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска по сложившейся традиции посетили дом-интернат для детей с особенностями развития. Возглавили делегацию прихода настоятель храма протоиерей Димитрий ШОРИН и педагог Мария ЛАРИОНОВА.

Юные прихожане храма показали небольшой концерт, в котором нашлось место и праздничной сценке, и песням. После концерта с удовольствием поиграли с детьми из дома-интерната и вручили им подготовленные подарки. Кроме того, отец Димитрий поздравил грамотами и подарками тех детей, которые в этом году приняли участие в конкурсе Пасхального детского рисунка «Чудо Весны», и тех, кто в этом конкурсе победил.

Директор дома, Зоя Сергеевна ЛИТВИНОВА, искренне поблагодарила гостей за их визит и принесенный праздник.

И, конечно же, фото на память.

Подробности – в видеорепортаже.

Александр Волынцев