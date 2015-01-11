11 мая 2017 года в 11.00 в ДК «Маяк» УСЗН проводит Информационный день Министерства социальных отношений Челябинской области. Специалисты Минсоцотношений и УСЗН ответят на вопросы граждан. В фойе также можно будет зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг; обратиться в «Уголок здоровья», организованный специалистами Озерского многофункционального медицинского центра «Новая поликлиника». Приглашаются все желающие.

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа