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| Новости » Культура

На актерский факультет в Озерске поступят всего 9 счастливчиков! Как попасть в их число – инструкция к применению

Новость о том, что в Озерске открывается актерский факультет, разлетелась по Уралу с огромной быстротой. Еще бы, впервые в истории Озерского городского округа здесь будут обучать профессиональных артистов. Официально лицензированная программа обучения зарегистрирована как новый факультет Озерского колледжа искусств, но фактически молодые артисты будут получать образование при Озерском театре драмы и комедии «Наш дом».

Мастером курса станет Сергей Ахлюстин, артист с большим творческим стажем и опытом преподавательской деятельности. Сценические движение и речь будут преподавать артисты Кристина Прислонова и Андрей Сюськин. Историю русского и зарубежного театра – заведующий литературно-драматургической частью Озерского театра драмы Юлия Клепикова. Искусство театрального грима – специалист высочайшего класса по гримерному и постижерному мастерству Вера Владимирова. Итогом четырехлетнего обучения станет диплом о среднем профессиональном образовании сразу с двумя профессиями: «Актер театра и кино», «Преподаватель».

На актерский факультет в Озерске поступят всего 9 счастливчиков! Как попасть в их число – инструкция к применению

Прием документов на этот уникальный факультет начнется 16 июня, тогда же на сайте театра «Наш дом» и Озерского колледжа искусств появится расписание консультаций и вступительных экзаменов. Первый набор на актерский курс составит всего 9 человек, и, судя по обилию обращений заинтересованных абитуриентов в администрацию обоих учреждений, конкурс ожидается высокий. Один из наиболее популярных вопросов: Что ждет на вступительных экзаменах и как лучше к ним подготовиться? Итак, все, что вы хотели выяснить о поступлении на актерский факультет, но не знали у кого спросить:

1 тур. Исполнительская подготовка.

На актерский факультет в Озерске поступят всего 9 счастливчиков! Как попасть в их число – инструкция к применению

На этом этапе приемная комиссия попросит прочитать выученные наизусть тексты, спеть или станцевать. Абитуриенту предстоит продемонстрировать свой голос и дикцию, владение речью, умение подать материал зрителю, а также музыкальные и танцевальные данные: слух, чувство ритма, пластическую выразительность, музыкальность, умение импровизировать.

Читать нужно эмоционально и осознанно, будто делясь собственными сокровенными мыслями, быть увлеченным участником событий, а не сторонним наблюдателем. Пусть комиссия услышит и поймет, почему выбран именно этот текст. В идеале – заставить членов комиссии не только слушать, но и сопереживать описываемым событиям.

Надо быть готовым к подвохам. Могут попросить, например, прочитать стихотворение в танце да еще с грузинским акцентом. Не стоит пугаться, это обычная проверка на умение выполнять несколько задач одновременно, что очень важно на сцене. Не надо бояться быть смешным. Важно помнить главное: ваша задача на этом этапе состоит в том, чтобы вас запомнили и выделили среди других, увидели бы в вас яркую творческую личность.

Как подготовиться: Необходимо выучить несколько отрывков различных литературных жанров (проза, басня, пьеса или стихотворение), а также вокальные и танцевальные номера. Лучше иметь в запасе 3-4 произведения, поскольку преподаватели в любой момент могут попросить исполнить что-нибудь альтернативное. Для того, чтобы продемонстрировать себя с разных сторон, лучше подготовить произведения разных стилей и настроений: лирическое, философское, веселое, восторженное. Отрывок из прозаического произведения должен быть емким по содержанию, логически завершенным и не более 4 минут. Шпаргалки – табу.

Репертуар нужно подбирать тщательно, исходя из собственной фактуры и личных интересов. Авторов лучше подбирать проверенных, хотя не обязательно школьную программу. Лучше взять что-то близкое по духу, взволновавшее, запомнившееся. Нежелательно использовать сомнительные интернет-источники. В силу беспомощности качества самого текста они могут существенно снизить и качество выступления.

Песню тоже лучше подготовить не одну, а две. Если нужно, заранее позаботиться о музыкальном сопровождении. Ни в коем случае не скрывать владение музыкальным инструментом, если таковое есть. Если не умеете петь, то лучшим выбором могут стать русские народные песни. Полное отсутствие слуха – тоже не беда, если все хорошо со стихами и прозой.

Танцевальным номером может стать классический или современный танец, можно даже придумать танец самому. Можно пригласить партнера. Комиссии здесь важно увидеть пластику, владение телом, поэтому не стоит загромождать его излишними деталями костюма.

2 тур. Коллоквиум.

На актерский факультет в Озерске поступят всего 9 счастливчиков! Как попасть в их число – инструкция к применению

Коллоквиум выявляет общекультурный уровень абитуриента, кругозор, умение поддерживать разговор и другие личные качества. Предстоит общение один на один с приемной комиссией на темы, касающиеся истории театра, литературы и искусства. Желательно прочитать наиболее известные пьесы и книги о театре, чтобы суметь поговорить, например, о выдающихся режиссерах русского и современного театра, театре своего города и других, интересных постановках, драматургах и т.п.

Комиссия обязательно попросит рассказать о себе, о том, что побудило выбрать именно актерскую профессию и др. Лучше всего на эти вопросы отвечать искренне, не пытаясь ничего приукрашивать или наигрывать. Не забывайте, что педагоги – опытные специалисты и сразу смогут распознать фальшь.

Как подготовиться: Самообразование, умение осмыслять прочитанное, составлять собственное мнение – для артиста вещь обязательная. Читать надо много, и знанием школьной программы не обойдешься. Не обойтись без знания трудов К.Станиславского, Чехова, истории русского и зарубежного театра и литературы. Творческое образование подразумевает богатый внутренний мир и собственное содержание. Актер не может быть тупым и необразованным.

3 тур. Показ этюда на заданную тему.

На актерский факультет в Озерске поступят всего 9 счастливчиков! Как попасть в их число – инструкция к применению

Во время испытания нужно будет поставить и сыграть этюд. Темы для зарисовок могут быть любыми: от сюжета из известного произведения до ситуации из повседневной жизни. Абитуриент может оказаться в самой неожиданной ситуации: примерить на себя роль Евгения Онегина или Чебурашки, побывать на птичьем дворе, дне моря да хоть на помойке. Проверяется творческое воображение, вера в предлагаемые обстоятельства, умение органично действовать в предлагаемых обстоятельствах.

Дресс-код

Одежда должна быть удобной и комфортной, не сковывающей движения. Обязательна вторая обувь, а на третий тур удобная для физических упражнений одежда! Девушкам не стоит слишком ярко краситься, но и «серая мышка» - тоже не вариант. Декольте, мини и высокий каблук могут сыграть злую шутку, а вот подчеркнуть свою женственность явно не помешает. Самое оптимальное – юбка до колена или брючный костюм. Прическа не должна закрывать лицо. Украшения на экзамене не пригодятся.

Молодым людям не стоит демонстрировать крутизну и приходить с двухдневной щетиной. Будьте простым и обаятельным. Для экзамена отлично подойдут джинсы, брючный костюм и рубашка. Члены приемной комиссии будут оценивать абитуриента в первую очередь по профессиональным качествам как человека, личность, а не как картинку или модель. И никаких мобильных телефонов!

А вдруг не получится?

На актерский факультет в Озерске поступят всего 9 счастливчиков! Как попасть в их число – инструкция к применению

Все зависит от настроя. Главная задача хорошо подготовиться, ничего не бояться и быть готовым к любому результату. Бывает такое, что человек приходит, настроенный на что-то ужасное. Вот тогда точно ничего не получится. Самое лучшее оставаться самим собой, не сравнивать себя с другими. Члены приемной комиссии могут разговаривать не только мягко и дружелюбно, но и резко. Это тоже своего рода проверка. Реакция на все происходящее должна быть спокойной, ответы вежливыми, с улыбкой на устах. Нельзя позволить сбить себя толку, спорить, тем более, кричать. Позитивный настрой и чувство юмора помогут в любых неожиданных ситуациях. На протяжении всех трех этапов поступления самое правильное – сохранять спокойствие, быть уверенным в себе и собственных силах.

Волнение на экзамене – нормально. От волнения вылетел из головы текст – не беда, скажите своими словами. Комиссия обязательно оценит вашу импровизацию. Недопустимо слово «не могу», потому что оно означает «не хочу». А тогда – зачем вы здесь? На кастинге не нужен моментальный результат, важно стремление к нему. Станиславский говорил, что талантливый артист талантлив всего на один процент. Остальные 99 % – труд. Тот, кому все дается слишком легко, быстро успокаивается, чувствует себя звездой и перестает работать, а после – падает и уже не может подняться.

На актерский факультет в Озерске поступят всего 9 счастливчиков! Как попасть в их число – инструкция к применению

«Конечно, какие-то минимальные внешние данные должны быть, поставленная речь, пластика, — отвечает на вопрос о критериях отбора Сергей Ахлюстин. — Но для нас в какой-то степени гораздо важнее другое: есть ли горение, желание заниматься актерским делом, обаяние. Это то, чему сложно научить. Можно идеально выучить и рассказать басню, но с неживыми, не горящими глазами. Театр не школа. Актерский потенциал человека проявляется в нестандартных поступках и проявлениях. Человек может притвориться больным, давить на жалость комиссии, симулировать эмоцию, но именно в этом будут выражаться его истинные способности. Сложнее с внутренней свободой. Я не представляю, как подросток в 15 лет может быть свободным. Но что-то должно быть. Горящий глаз — самое главное».

На актерский факультет в Озерске поступят всего 9 счастливчиков! Как попасть в их число – инструкция к применению

При подготовке к вступительным испытаниям важно помнить, что театром нельзя заниматься по расписанию. Им либо занимаются всегда, либо не занимаются вовсе. Творческий процесс работы над подготовкой отрывков не должен прерываться никогда. Идет постоянное накопление фактического материала, наблюдение за окружающими. Все, что видите и слышите вокруг, тащите в свою актерскую копилку, и это обязательно пригодится. Всем удачи!

Юлия Клепикова

 

Ключевые теги: актёрское образование, экзамены.

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