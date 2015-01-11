В Златоусте состоялся областной форум национальных культур

В городе крылатого коня прошел VII областной семинар руководителей и активистов национально-культурных объединений. Он был посвящен Году экологии в России, сообщает пресс-служба главы округа. На форуме обсуждали тему работы национальных культурных объединений Челябинской области по организации и проведению праздников, посвященных Году экологии в России. Семинар организовал Дом дружбы народов Челябинской области при поддержке министерства культуры региона и златоустовской мэрии. На мероприятии собралось более 300 участников, представителей разных национальных культурных объединений из 26 территорий Челябинской области. С приветствиями выступили представители управления общественных связей правительства области, минкульта, Дома дружбы народов области, администрации Златоуста, местные конфессии. «Сегодня деятельность национально-культурных центров имеет особое значение, - обратился глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин к участникам семинара. - Вы вносите колоссальный вклад в сохранение национальной идентичности, самобытности и духовных ценностей своих народностей, формируете условия для развития творческого потенциала национальной общественности, обогащаете культурную жизнь области этническим колоритом, делая ее яркой, насыщенной и разнообразной. На личных примерах вы учите, прежде всего нашу молодежь, понимать и принимать людей с иной культурой, сознанием и традициями. А способность различных народностей к мирному сосуществованию, взаимодействию и дружбе, отсутствие конфликтов на этнической и религиозной почве – это главная сила и богатство нашего Отечества, залог национальной безопасности». Слушателям было представлено 11 докладов, из них 2 подготовлены златоустовцами. Руководитель славянского культурного центра Златоуста Изольда Шилова представила информацию о проведении национальных праздников с участием детей в рамках краеведческого курса «Я — Златоустовец», член исполкома Курултая башкир Златоуста Альфия Каримуллина выступила с докладом по теме «Быль и небыль о башкирах в «Златоустовских сказах» П.П. Бажова», сообщают в управлении культуры округа. Особый интерес у участников форума вызвал практический тренинг «Я лидер!».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-zlatouste-sostoyalsya-oblastnoy-forum-nacionalnyh-kultur-38300