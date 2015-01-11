Объявление о решении суда по обслуживанию домов №7 и №10 по ул. Заозёрной

Уважаемые жители Озерского городского округа!

На протяжении года в администрацию Озерского городского округа поступали обращения от жителей, проживающих в микрорайоне Заозёрный в домах №7 и №10 по ул. Заозёрной, которые получали счета на оплату коммунальных услуг от двух управляющих организаций «СтройГарант» и «Система». Более года продолжался судебный процесс по решению данного спорного вопроса.

В феврале 2017 года на очередном судебном заседании арбитражного суда было принято решение о том, чтобы запретить УК «СтройГарант» выставлять квитанции и счета за обслуживание указанных домов. УК «СтройГарант» с данным решением не согласилась, ею была подана апелляция, поэтому в законную силу, на тот момент времени, решение суда не вступило. 24 апреля состоялся арбитражный апелляционный суд, на котором была рассмотрена жалоба УК «СтройГарант». Решением апелляционного суда заявление УК «СтройГарант» удовлетворено не было, было оставлено в силе решение суда первой инстанции. Таким образом жители домов №7 и №10 по ул. Заозёрной должны получать счета только от УК «Система». Согласно решению суда, только эти квитанции являются легитимными.

УК «СтройГарант» вправе обратиться с кассационной жалобой, но это обстоятельство не отменяет решение суда, которое на сегодняшний день должно выполнятся.

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