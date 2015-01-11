Работники ПО «Маяк» стали лауреатами программы отраслевых номинаций «Человек года Росатома-2016». Торжественная церемония награждения состоялась 27 апреля в Москве.

По итогам ежегодного конкурса победителем в общекорпоративной номинации «Управление персоналом» признана начальник отдела подготовки, развития и оценки персонала ПО «Маяк» Ирина Дорогина. Второго места в специальной номинации генерального директора Госкорпорации «Росатом» «Команда года» удостоены представители ПО «Маяк», АО «Концерн «Росэнергоатом», АО «ФЦЯРБ» и Госкорпорации «Росатом», которые продемонстрировали решения в области переработки отработавшего ядерного топлива и замыкания ядерного топливного цикла в двухкомпонентной системе АЭС с ВВЭР и реактором на быстрых нейтронах. Опытная партия ОЯТ ВВЭР-1000, вывезенная с Ростовской АЭС в 2016 году, переработана на ПО «Маяк».

От нашего предприятия в команду финалистов вошли заместитель генерального директора по стратегическому развитию Дмитрий Колупаев, заместитель генерального директора по экономике и финансам Андрей Порошин, начальник отдела стратегического развития Наталья Павлова, ведущий инженер-технолог отдела стратегического развития Андрей Шереметьев, директор радиохимического завода Евгений Макаров, заместитель директора радиохимического завода Константин Бугров, заместитель главного инженера радиохимического завода по подготовке и развитию производства Павел Гусев и начальник цеха 5 радиохимического завода Дмитрий Патока.

В общей сложности 324 заявки направили на конкурс «Человек года Росатома-2016» предприятия ядерного оружейного комплекса, что на 6% превышает показатель 2015 года. Программа отраслевых номинаций нацелена на признание заслуг лучших работников отрасли на самом высоком уровне – руководства Госкорпорации «Росатом». Лучших сотрудников выбирают на всех предприятиях отрасли по трем ключевым направлениям: общекорпоративным, дивизиональным и специальным номинациям генерального директора Госкорпорации «Росатом». Основными критериями отбора являются значимые результаты работы, нестандартные подходы к решению задач, разделение корпоративных ценностей и профессиональные качества кандидатов.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

http://www.po-mayak.ru