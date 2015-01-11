Выпускники области узнали результаты ЕГЭ по биологии

В Челябинской области стали известны результаты единого государственного экзамена по биологии, сообщает министерство образования. «Государственной экзаменационной комиссией были утверждены результаты по биологии, с ними выпускники могут ознакомиться в образовательных организациях и на официальном портале ЕГЭ. На этой неделе результаты получат и те, кто сдавал ЕГЭ по иностранным языкам», – отметила начальник управления начального, основного, среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина. В случае несогласия с выставленными баллами участники ЕГЭ могут подать апелляцию в свою образовательную организацию или непосредственно в конфликтную комиссию Челябинской области 28 и 29 июня. Заседание конфликтной комиссии Челябинской области по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами по биологии будет проводиться 3 июля с 10.00 до 16.00 в ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20-а). Напомним, рассмотрение апелляции может проводиться в присутствии апеллянта и (или) его родителей (законных представителей), им необходимо иметь при себе документ, подтверждающий родство с ребёнком (паспорт и свидетельство о рождении ребёнка).

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/vypuskniki-oblasti-uznali-rezultaty-ege-po-biologii-39493