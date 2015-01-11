В Озёрске проводится проверка по факту получения травмы 4-летней девочкой

26 мая 2017 года при падении с металлической конструкции на территории детского сада в городе Озерск получила травмы руки 4-летняя девочка.

С учетом обстоятельств произошедшего, материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

По предварительным данным, ребенок получил травму при падении на землю с металлической конструкции во время прогулки с воспитателем. Девочка была доставлена в лечебное учреждение с диагнозом - перелом плечевой кости. Полученная травма согласно заключения эксперта относится к телесным повреждениям, повлекшим за собой тяжкий вред здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение режима безопасного пребывания детей в дошкольном учреждении.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

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