Долги выросли в пять раз

Специалисты Контрольно-счётной палаты Озёрского городского округа закончили плановую проверку Муниципального унитарного предприятия «Дирекция единого заказчика». Результаты контрольного мероприятия уместились на 20 страницах и охватывают период деятельности предприятия с 2015 года по настоящее время. По результатам работы ревизоров выявлены следующие факты.

Кредиторская задолженность муниципального предприятия (его долги контрагентам) выросли с 2015 года в пять раз: с 6 558 000 до 35 736 000 рублей. Примерно такая же динамика наблюдается и в задолженности перед МУП «ДЕЗ», при этом самым крупным должником перед предприятием являются озерчане, не оплачивающие услуги управления жилищным фондом.

Из всего объема изученных направлений деятельности ДЕЗ у специалистов КСП не было ни одного замечания лишь при проверке соблюдения основных принципов и методов организации бухгалтерского учета. Остальные пункты акта по итогам контрольного мероприятия содержат широкий перечень нарушений разной степени тяжести и нанесённого ущерба.

Одним из направлений деятельности «Дирекции единого заказчика» является управление муниципальным имуществом и сдача его в аренду. В нарушение федерального законодательства и нормативно-правовых актов местной власти, ДЕЗ систематически заключает договора без проведения конкурсных процедур, без оценки сдаваемого в аренду имущества и без согласования с собственником – муниципалитетом. К арендаторам, допустившим просрочку платежей, не применяются штрафные санкции, а работа по взиманию задолженности не ведётся.

Сотрудниками Контрольно-счётной палаты Озёрска выявлен ряд нарушений и в деятельности МУП «ДЕЗ» в области организации закупок. Так, за проверяемый период систематически нарушались сроки подготовки и опубликования необходимой документации, несколько закупок на сумму свыше 100 тысяч рублей, вопреки законодательству, были проведены без проведения торгов.

В текущей оценке остаточной стоимости объектов основных средств в отчетах за 2015-2017 годы допущены искажения на сумму более 1 000 000 рублей. В нарушение статьи Федерального законодательства МУП «ДЕЗ» принимало решения о совершении крупных сделок без согласования с муниципалитетом, общая сумма которых составила 35 950 309,86 рублей.

Согласно выводам сотрудников Контрольно-счётной палаты, представление недостоверных данных о финансовых результатах деятельности и имуществе МУПа препятствует возможности собственнику имущества обеспечивать дальнейшую эффективную деятельность предприятия.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озёрского городского округа и прокуратуру ЗАТО г. Озерск.

Озёрск.ру