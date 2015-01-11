На Южном Урале завершился форум «УТРО-2017»

29 июня в Челябинской области завершился молодежный форум «УТРО-2017». Торжественная церемония закрытия собрала свыше 500 участников второй смены. Главными героями вечера стали победители грантового конкурса: молодым профессионалам вручили сертификаты на общую сумму 3,5 миллиона рублей. 33 проекта получили материальную поддержку в размере 100 тысяч рублей, на реализацию еще одного выделили 200 тысяч. Всего на грантовом конкурсе второй смены форума «УТРО» защитились почти 150 молодых профессионалов. «На вторую смену грантового конкурса форума «УТРО-2017» было подано 297 заявок, это вдвое больше, чем в предыдущие годы, – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. – На протяжении трех дней проходили консультации, ребята презентовали свои идеи. Выбрать самые яркие проекты, определить победителей было чрезвычайно сложно». На протяжении второй смены, с 25 по 30 июня, молодые профессионалы работали на шести площадках: «Урал Арктический», «Урал Трудовой», «Урал Творческий», «Урал Медийный», «Урал Международный» и «Урал Технологический». Для молодых профессионалов ежедневно проводились встречи с представителями органов исполнительной и законодательной власти, общественными деятелями, заслуженными деятелями науки и искусства, предпринимателями, управленцами, квалифицированными тренерами и лидерами общественного мнения. Гостями форума стали губернатор Челябинской области Борис Дубровский, журналист, писатель, театральный критик, депутат Госдумы Елена Ямпольская, руководитель федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, олимпийские чемпионы Игорь Кравцов (гребля), Татьяна Лебедева (прыжки в длину), космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков. В рамках культурной программы за форума «УТРО» перед молодыми профессионалами выступили артисты шоу «Импровизация» и финалисты премьер-лиги КВН, челябинская команда «Театр Уральского Зрителя». Кроме того, на сцену вышли вокальные и хореографические коллективы. Среди них – финалисты шоу «Танцы», хип-хоп команды Lil Makerz и «Бонус», «Вита», ансамбль бального танца «Виктория», вокальная группа «Первый раз». Также на форуме делегации от шести регионов УрФО соревновались между собой в различных видах спорта: фриуропе, баскетболе, волейболе, флэтболе. Самой спортивной по результатам двух смен была признана делегация Челябинской области. На церемонии закрытия команда получила большой переходящий кубок. Напомним, первая смена форума «УТРО-2017» проходила с 20 по 25 июня и собрала более 500 молодых профессионалов. Свыше 200 из них приняли участие в грантовом конкурсе. Защиты проходили в течение двух дней одновременно на двух площадках, в общей сложности процедура длилась более 15 часов. Участники презентовали свои работы в 8 номинациях, самой многочисленной по количеству поданных заявок – свыше 40 – оказалась «Патриотическое воспитание». В итоге 41 проект стал обладателем грантовой поддержки в размерах 100 и 200 тысяч рублей. Всего молодые профессионалы получили 4,8 млн рублей.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-zavershilsya-forum-utro-2017-39570