Южный Урал выиграл грант на поддержку детей с расстройствами аутистическогo спектра

Минсоцотношений Челябинской области весной текущего года приняло участие в конкурсе фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, (г. Москва) на получение гранта на реализацию комплекса мер по развитию эффективных практик оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства или с расстройством аутического спектра, сообщает пресс-служба ведомства. По результатам конкурса, которые стали известны на днях, Южный Урал получит 8 млн рублей на реализацию своей программы. «Мы уже на протяжении нескольких лет сотрудничаем с фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Так, в прошлом году выиграли грант на реализацию комплекса мер по активной поддержке родителей, воспитывающих «особых» детей, в этом году снова наш комплекс мер был поддержан фондом. Поэтому появилась возможность помочь детям и подросткам с расстройствами аутистического спектра достичь максимально возможного уровня развития и социализации, – отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. – Внимание к проблеме именно этих детей и их семей мы обратили потому, что в нашем регионе значительно увеличилась численности детей этой группы риска, и за последние десять лет число детей с РАС на Южном Урале выросло от 70 до 848». Всего конкурсной комиссией фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, было одобрено 14 комплексов мер из 18 заявленных. Денежные средства, которые получат регионы, рассчитаны на проведение мероприятий на 2017-2018 годы. Комплексы мер предусматривают осуществление на основе межведомственного подхода последовательных мероприятий, направленных на реабилитацию и абилитацию, обучение и организацию досуговой деятельности.