Перевозить детей без автокресел можно будет с семи лет

Премьер Дмитрий Медведев подписал новую редакцию Правил дорожного движения. Согласно документу, который вступит в силу через десять дней после опубликования, детей в возрасте старше семи лет можно будет перевозить на заднем сиденье автомобиля без автокресла — с использованием лишь штатных ремней безопасности. На переднем сиденье перевозка детей в возрасте до 12 лет разрешается только с использованием «детского удерживающего устройства». Под этим термином понимаются прежде всего автокресла и бустеры; адаптеры ремней безопасности и направляющие лямки будут запрещены. Штраф — 3 тыс. руб.

Помимо этого, вводится запрет оставлять дошкольников (детей в возрасте до семи лет) в припаркованной машине без присмотра взрослых. Действующий штраф составляет 500 руб.; по информации “Ъ”, в планах Госдумы — увеличить санкцию до 5 тыс. руб.

Одновременно уточняются правила обгона: закрепляется однозначный запрет на нахождение на встречной полосе в тот момент, когда справа от автомобиля — сплошная линия разметки. Это позволит исключить спорные ситуации между инспекторами и водителями, начавшими обгон через прерывистую линию разметки и завершившими маневр через сплошную.

https://www.kommersant.ru/doc/3342782