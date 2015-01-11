Внимание! Змеи!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

5 июля 2017 зафиксировано два укуса змеями людей на садовых участках.

Змеи предпочитают жить в прохладных, затемненных местах: в кустах, высокой траве, компостных ямах, в старых газетах и прочем мусоре. На участок змеи заползают в поисках убежища или пищи.

Во избежание встречи со змеей надо провести ряд мероприятий. Например, укус ядовитой змеи может быть смертельным, поэтому будет лучше обезопасить дом и двор от нашествия змей:

· избавьтесь от мусора в саду и за пределами своего участка;

· своевременно удаляйте с участка сухие листья и ветки деревьев;

· регулярно скашивайте траву (змеи любят скрываться в высокой траве потому, что это естественная их среда обитания и удобное место для охоты);

· если у вас в доме или на участке водятся грызуны, то их необходимо оттуда вытравить;

· заделайте все щели в доме, особенно у дверей, окон, труб и электрических розеток для предотвращения проникновения змей в дом;

· существуют противозмеиные репелленты. В их состав входят компоненты, имеющие сильный запах, неприятный змеям. Кроме того, репелленты могут содержать вещества, затрудняющие передвижение змей. Противозмеиные репелленты являются безвредными для домашних животных и детей. Однако, всегда читайте, что написано на упаковке, и строго следуйте инструкциям.

С помощью этих советов вы можете предотвратить проникание змей в ваш сад и дом. Если вы встречаете змей в вашем регионе, не стоит их убивать. Змеи являются одним из элементов целой экосистемы. Они контролируют численность вредных грызунов и насекомых.