У футбола нет плохой погоды

Вечером 5 июля во дворе дома по адресу Дзержинского, 35 состоялся финал чемпионата по дворовому футболу 2017 года. Холодной погоде и начинающемуся дождю не удалось сломить спортивный дух юных футболистов, и к 18:00 на площадке собрались болельщики и команды-участники.

На поле вышли четыре команды: за третье место поборолись команды «Молодцы» и «Индейцы», а за лидерство соревновались «Лакшери» и гости из Метлино — команда «Бразерс». В ходе финального соревнования состоялось два матча, каждый длительностью два тайма по 15 минут. Третье место получили «Молодцы», обыграв «Индейцев» со счетом 8:6. Приз за второе место достался команде «Бразерс», а победу в чемпионате со счетом 7:4 одержали ребята из команды «Лакшери». Судил ребят председатель общественной организации «Федерация футбола» Андрей Плотников. Все команды-призеры получили свой заслуженный кубок, и каждый из юных футболистов был награжден медалью.

В торжественном вручении призов участвовали организаторы чемпионата в лице председателя молодежной палаты Андрея Васильева, а также представители администрации Озерского городского округа. Благодарность участникам чемпионата выразили глава Озерского городского округа Олег Костиков, исполняющий обязанности главы Озерского городского округа Иван Сбитнев, представитель собрания депутатов Виталий Вельке и генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. Директор автокурсов озерского отделения ДОСААФ Арнольд Хасанов вручил победителям чемпионата приз от спонсора — сертификат-скидку на обучение в автошколе ДОСААФ.

«По сравнению с прошлыми чемпионатами, в этом году организаторы, общественная молодежная палата, подошли к подготовке мероприятия более тщательно: каждый день чемпионата был наполнен музыкой, а к участию подключили председателя организации "Федерация футбола", чтобы было правильное судейство и сам подход к соревнованиям, — рассказывает начальник управления по физической культуре и спорту Артур Гаврилов. — Озерский дворовый футбол однозначно развивается, и в дальнейшем будет только лучше. В следующем году мы рассчитываем, что будет заявлено большее количество команд. Мы подготовим новые площадки, приведем их в более презентабельный вид».

Соревнование прошло не только между футболистами — команды болельщиков приняли участие в специальных конкурсах и получили возможность выиграть памятные призы от спонсоров чемпионата. Кроме того, команда «Лакшери» объединила на футбольном поле 55 своих активных фанатов, которые помогли ей получить денежный приз в размере 1500 рублей.

К концу матча совсем похолодало, а солнце не появилось из-за туч, но это не испортило погоды ни футболистам, ни болельщикам, и все разошлись по домам, полные позитива и хороших впечатлений. Артур Гаврилов обещает, что чемпионат по дворовому футболу — не последнее спортивное мероприятие этим летом: «Мы планируем возобновить турнир по волейболу "Возрождение" на стадионе "Труд". В прошлом году произошла пауза, до этого турнир проводился пять лет подряд».

Анастасия Гаврилова