Правительство выделило 1,5 млрд рублей челябинскому городу

Фонд развития моногородов согласовал выделение 1,5 млрд рублей для поддержки инвестпроектов в Усть-Катаве. Основная сумма пойдет на строительство агропарка — филиала челябинского агрокомплекса «Чурилово», сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора Южного Урала по итогам совещания в правительстве региона в четверг, 6 июля.

Уже в текущем году будет выделено 460 млн рублей, остальная сумма — в 2018 году. Объект займет 150 гектаров, из которых 25 га будет отведено под теплицы. В год здесь станут производить до 20 тыс. тонн овощей. Инвестиции оцениваются в 7 млрд рублей. Проект позволит создать дополнительно 1,5 тысяч новых рабочих мест. Еще 450 рабочих мест обещает инвестор многофункционального комплекса дорожного сервиса. Эти объекты снизят напряжение в этом проблемном моногороде.

Положительное заключение подготовило правительство РФ на инициативу челябинских властей о включении ЗАТО в число городов, которые могут получить статус ТОСЭР и рассчитывать на льготы и поддержку из бюджета. После летних каникул соответствующую поправку рассмотрит Госдума. Если документ утвердят депутаты, уже в третьем или четвертом квартале статус территории особого социально-экономического развития могут получить челябинские «закрытые» города Озерск и Снежинск, уже подготовившие заявки, но столкнувшиеся с пробелом в законодательстве.

В Бакале, первым в регионе получившим статус ТОСЭР, уже подобран один резидент. Рассматриваются проекты еще 3 компаний, одна и которых ранее планировала построить завод по переработке отходов производства в Иркутске, но после переговоров с южноуральскими властями решила разместиться рядом с Бакальским рудоуправлением.

В Верхнем Уфалее, который в ближайшее время получит статус ТОСЭР, также уже есть договоренность с одним инвестором, ведется диалог еще с шестью потенциальными инвесторами, в том числе с одним из Екатеринбурга. Челябинский губернатор распорядился выделить городу 14 млн рублей из областного бюджета на ремонт дороги в центре города. Это решение глава региона принял после недавней поездки по разбитому асфальту в этом муниципалитете.

https://ura.news/news/1052296113