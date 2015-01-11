На пост главы Озерска претендуют три кандидата

Депутаты горсобрания Озерска назначили дату выборов нового главы города и определили состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность градоначальника. В 11 часов 19 июля в здании озерской администрации состоится заседание комиссии по кандидатурам в составе представителей госкорпорации «Росатом», органов власти Челябинской области и местного депутатского корпуса.

«Росатом» в комиссии представят замдиректора по государственной политике в области радиоактивных отходов Александр Абрамов, начальник управления по работе с регионами Андрей Полосин и его заместитель Максим Костюченко. Решать дальнейшую судьбу ЗАТО будут также заместитель губернатора Челябинской области, руководитель аппарата губернатора и правительства Евгений Голицын, начальник управления по внутренней политике Виталий Шиков и зампредседателя областного Законодательного собрания Семен Мительман.

От местной власти в конкурсную комиссию вошли теперь уже бывший глава Олег Костиков и два депутатам от поселка Новогорный — Сергей Орлов и Фарит Хисамов.

Необходимость досрочного избрания нового главы Озерска была вызвана законодательными изменениями, вступившими в силу в конце 2016 года. Документы на конкурсный отбор подали действующий сити-менеджер, представитель ПО «Маяк» Евгений Щербаков, депутат-оппозиционер, предприниматель Максим Алушкин и кандидат, которого в кулуарах местного собрания в открытую называют «техническим», сотрудник ПО «Маяк» Максим Ухтеров. Наиболее вероятным претендентом на пост руководителя закрытого города все без исключения наблюдатели называют Евгения Щербакова.

Бывший глава Озерска Олег Костиков остается на должности председателя собрания депутатов, а все функции по управлению городом переходят в полномочия новоизбранного главы.

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