В Парке культуры и отдыха начались работы по реализации социального проекта «Экологическая тропа здоровья»

В 2017 году Парк культуры и отдыха во второй раз стал победителем конкурса социальных проектов памяти Героя социалистического труда Б.В. Броховича, финансирование которого осуществляется за счёт средств градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк».

Как прокомментировала основной замысел проекта директор ПКиО Луиза Белая, в связи с тем, что среди жителей Озерска вновь стал популярным семейный спортивный отдых в городском парке, возникла идея оборудовать дорожку с качественным асфальтовым покрытием для занятий современными видами спорта. Планируется модернизировать прогулочную аллею, которая соединяет парк экстремальных видов спорта и освещённую трассу для того, чтобы по ней можно было не только с удовольствием прогуляться, но и безопасно прокатиться на роликах, велосипедах, скейтбордах и самокатах.

Работы по замене покрытия аллеи выполняет ФГУП «ПО «Маяк». В понедельник, 28 августа, работники РСУ ФГУП «ПО «Маяк» приступили к демонтажу бордюрного камня. Как пояснил прораб РСУ ФГУП «ПО «Маяк» Владимир Захаров, в ближайшие дни будет выполнена подготовку к укладке асфальтового покрытия, а в середине недели начнёт работать техника – асфальтоукладчик и каток. По контракту срок окончания работ намечен на конец сентября, но подрядчик надеется выполнить необходимые работы значительно раньше, если не помешают погодные условия. В итоге, в ПКиО должна появиться современная удобная аллея протяжённостью более 450 метров. В рамках реализации проекта планируется сохранить существующие на аллее клумбы, но облагородить их внешний вид.

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