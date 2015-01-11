Весь мир на ладони, или Зона повышенного притяжения

Реклама на сайте|Обратная связь Четверг, 7 сентября, 02:28
Регистрация на сайте
Авторизация

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Сентябрь 2017 (54)
Август 2017 (372)
Июль 2017 (252)
Июнь 2017 (327)
Май 2017 (242)
Апрель 2017 (261)
Студия визуальных решений «Ника»
| Авторские разделы » Юлия Клепикова

Весь мир на ладони, или Зона повышенного притяжения

Продолжаем серию публикаций о достопримечательностях нашего края от туристического клуба «Компас Урала» (https://vk.com/kompasurala). Итак, куда мы отправились на этот раз? Ответ узнаете не сразу…

В Интернете об этих местах найдете множество туристических отчетов с подробным маршрутом как добраться, описаниями красоты неземных пейзажей и… рассказами о странных ощущениях, которые испытывает путешественник, оказавшись там. Делятся впечатлениями о странном состоянии задумчивости, повышенном восторге или, напротив, подавленности.

Все эти рассказы можно было бы назвать милыми фантазиями, если бы не одно обстоятельство. Хребет, о котором идет речь, действительно сильно отличается от своих собратьев. Он и впрямь пришелец, только не из космоса, а… снизу. Дело в том, что находится он на Главном Уральском разломе, в том месте, где Сибирская плита столкнулась с Русской плитой, выдавив на поверхность часть пород Уральского палеоокеана. Подробнее об этом расскажут ученые, они же обнаруживают в этих местах сильную энергетику, магнитные поля и даже повышенную гравитацию.

Пейзаж с вершины хребта, кстати, весьма невысокого (всего 752 метра), открывается и правда нереальный. Весь мир как на ладони! Не случайно эти места – лакомый кусочек для профессиональных фотографов, здесь можно сделать отличные снимки. Далеко, до самого горизонта, простираются невысокие, поросшие степной растительностью горы, порой образуя круговые завихрения, напоминающие гигантский веер. Небольшие участки леса тактично прячутся в оврагах, дабы не загораживать обзор любознательному путешественнику. Далеко на западе можно разглядеть хребты Иремель и Уреньга, на юге виденеется Алабия, а на северо-востоке Ильмены и Чашковский хребет.

Догадываюсь, что после столь детальной ориентировки на местности бывалые туристы радостно опознали хребет Нурали, что находится в Учалинском районе солнечного Башкортостана. Сюда дружная компания туристического клуба «Компас Урала» десантировалась в один прекрасный августовский денек.

Проезжая окрестные деревни Старобайрамгулово и Яльчигулово, забавлялись разноцветными стайками упитанных гусей – с синими, красными, желтыми перьями на спинках. Видимо, таким образом местные жители различают свою птицу от соседской. Дома в этих краях добротные. Захожу в один из них, прошу продать немного картошки на супчик. А там пир горой: стол на всю комнату, от яств ломится. «О, - говорю, - у вас праздник, поздравляю». «Да что вы, - отвечают, - у нас каждый день так». Юмористы.

Хребет Нурали доступен даже для неподготовленного туриста. Склон пологий, ровный, не подъем, а легкая прогулка. Расстояние удивительным образом обманывает: вроде бы прошел всего минут пять, а оглянешься – одинокое деревце, которое только что было рядом, успело превратиться в маленькую точку. Будто несколько километров позади осталось…

Здесь растут удивительные цветы, по-научному – скальники-сухолюбы. То нежные и невесомые, то жесткие, колючие. Привлекает внимание степной «одуванчик»: пушистый фиолетовый шарик на белой ножке. На вид милашка, на ощупь – злючка-колючка. Он так и называется – синяя колючка или синеголовник. Между прочим, лекарственное растение – хорошее отхаркивающее средство, успокаивающее при ночных кошмарах и даже от зубной боли помогает.

Вдоволь налюбовавшись окрестностями с вершины хребта Нурали, отправились на озеро Аушкуль – небольшое, но очень живописное. На берегах его уютно расположилась деревня Старобайрамгулово, а главным украшением пейзажа служит священная гора Аушташ. На ее вершине три могилы багдадских миссионеров – место паломничества мусульман со всей страны. Весной, когда всего две недели в году на склоне этой горы бьет святой источник, здесь выстраиваются огромные очереди. И не зря. Анализ воды, сделанный в 2010 году, подтвердил: в роднике содержатся ценные микроэлементы, улучшающие физическую и умственную работоспособность, обмен веществ. Вода этого источника даже замедляет старение!

Купанием на озере Аушкуль завершилась наша приятная прогулка выходного дня. Сочный арбуз, купание в приятной, необычно теплой воде – отличный финал. Озеро не слишком глубокое, а дно покрыто небольшими ровными плоскими камешками. Неподалеку в сосновой рощице заметили уединенную стайку палаток. Бывалые туристы знают толк в хорошем кемпинге.

Прошло несколько дней, а впечатления от этой поездки не отпускают. На душе как-то уютно и тепло. Фотографии Анны Гордейко – замечательного фотографа из Озерска – удивительно точно передают нежную прелесть, округлость линий, свежесть воздуха, глубину простора. Вернуться бы сюда еще, подняться на Аушташ, побродить по склонам Нурали, снова ощутить неземную и таинственную притягательность этих мест…

Юлия Клепикова

Фото Анны Гордейко

Весь мир на ладони, или Зона повышенного притяжения

Весь мир на ладони, или Зона повышенного притяжения

Весь мир на ладони, или Зона повышенного притяжения

Весь мир на ладони, или Зона повышенного притяжения

Весь мир на ладони, или Зона повышенного притяжения

Весь мир на ладони, или Зона повышенного притяжения

Весь мир на ладони, или Зона повышенного притяжения

Весь мир на ладони, или Зона повышенного притяжения

Весь мир на ладони, или Зона повышенного притяжения

Ключевые теги: достопримечательности Урала.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Кто должен заплатить 31 миллион рублей за «прошлогодний снег»?
» Не точка, а многоточие, или Снова о судьбе центра «Точка Роста»
» «Двадцать пальцев». Видео
» Управы на ночных лихачей нет?
» Решается вопрос о переквалификации дела по факту избиения на более тяжкую статью
» За коммунальные услуги потребители будут рассчитываться напрямую с поставщиками
» Вирус all inclusive. Как уберечься от Коксаки? Ехать ли в Турцию?
Обсуждаемые новости
» Кто должен заплатить 31 миллион рублей за «прошлогодний снег»?
» Сороковские сороки, или СМИ нового формата
» Не точка, а многоточие, или Снова о судьбе центра «Точка Роста»
» Шлагбаум и ныне там…
» Округ приступает к разработке следующего этапа программы «Формирование комфортной городской среды»
» Вниманию жителей города!
» Опыт программы «Формирование комфортной городской среды» будет учтён в 2018-2022 годах

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги