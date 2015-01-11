Весь мир на ладони, или Зона повышенного притяжения

Продолжаем серию публикаций о достопримечательностях нашего края от туристического клуба «Компас Урала» (https://vk.com/kompasurala). Итак, куда мы отправились на этот раз? Ответ узнаете не сразу…

В Интернете об этих местах найдете множество туристических отчетов с подробным маршрутом как добраться, описаниями красоты неземных пейзажей и… рассказами о странных ощущениях, которые испытывает путешественник, оказавшись там. Делятся впечатлениями о странном состоянии задумчивости, повышенном восторге или, напротив, подавленности.

Все эти рассказы можно было бы назвать милыми фантазиями, если бы не одно обстоятельство. Хребет, о котором идет речь, действительно сильно отличается от своих собратьев. Он и впрямь пришелец, только не из космоса, а… снизу. Дело в том, что находится он на Главном Уральском разломе, в том месте, где Сибирская плита столкнулась с Русской плитой, выдавив на поверхность часть пород Уральского палеоокеана. Подробнее об этом расскажут ученые, они же обнаруживают в этих местах сильную энергетику, магнитные поля и даже повышенную гравитацию.

Пейзаж с вершины хребта, кстати, весьма невысокого (всего 752 метра), открывается и правда нереальный. Весь мир как на ладони! Не случайно эти места – лакомый кусочек для профессиональных фотографов, здесь можно сделать отличные снимки. Далеко, до самого горизонта, простираются невысокие, поросшие степной растительностью горы, порой образуя круговые завихрения, напоминающие гигантский веер. Небольшие участки леса тактично прячутся в оврагах, дабы не загораживать обзор любознательному путешественнику. Далеко на западе можно разглядеть хребты Иремель и Уреньга, на юге виденеется Алабия, а на северо-востоке Ильмены и Чашковский хребет.

Догадываюсь, что после столь детальной ориентировки на местности бывалые туристы радостно опознали хребет Нурали, что находится в Учалинском районе солнечного Башкортостана. Сюда дружная компания туристического клуба «Компас Урала» десантировалась в один прекрасный августовский денек.

Проезжая окрестные деревни Старобайрамгулово и Яльчигулово, забавлялись разноцветными стайками упитанных гусей – с синими, красными, желтыми перьями на спинках. Видимо, таким образом местные жители различают свою птицу от соседской. Дома в этих краях добротные. Захожу в один из них, прошу продать немного картошки на супчик. А там пир горой: стол на всю комнату, от яств ломится. «О, - говорю, - у вас праздник, поздравляю». «Да что вы, - отвечают, - у нас каждый день так». Юмористы.

Хребет Нурали доступен даже для неподготовленного туриста. Склон пологий, ровный, не подъем, а легкая прогулка. Расстояние удивительным образом обманывает: вроде бы прошел всего минут пять, а оглянешься – одинокое деревце, которое только что было рядом, успело превратиться в маленькую точку. Будто несколько километров позади осталось…

Здесь растут удивительные цветы, по-научному – скальники-сухолюбы. То нежные и невесомые, то жесткие, колючие. Привлекает внимание степной «одуванчик»: пушистый фиолетовый шарик на белой ножке. На вид милашка, на ощупь – злючка-колючка. Он так и называется – синяя колючка или синеголовник. Между прочим, лекарственное растение – хорошее отхаркивающее средство, успокаивающее при ночных кошмарах и даже от зубной боли помогает.

Вдоволь налюбовавшись окрестностями с вершины хребта Нурали, отправились на озеро Аушкуль – небольшое, но очень живописное. На берегах его уютно расположилась деревня Старобайрамгулово, а главным украшением пейзажа служит священная гора Аушташ. На ее вершине три могилы багдадских миссионеров – место паломничества мусульман со всей страны. Весной, когда всего две недели в году на склоне этой горы бьет святой источник, здесь выстраиваются огромные очереди. И не зря. Анализ воды, сделанный в 2010 году, подтвердил: в роднике содержатся ценные микроэлементы, улучшающие физическую и умственную работоспособность, обмен веществ. Вода этого источника даже замедляет старение!

Купанием на озере Аушкуль завершилась наша приятная прогулка выходного дня. Сочный арбуз, купание в приятной, необычно теплой воде – отличный финал. Озеро не слишком глубокое, а дно покрыто небольшими ровными плоскими камешками. Неподалеку в сосновой рощице заметили уединенную стайку палаток. Бывалые туристы знают толк в хорошем кемпинге.

Прошло несколько дней, а впечатления от этой поездки не отпускают. На душе как-то уютно и тепло. Фотографии Анны Гордейко – замечательного фотографа из Озерска – удивительно точно передают нежную прелесть, округлость линий, свежесть воздуха, глубину простора. Вернуться бы сюда еще, подняться на Аушташ, побродить по склонам Нурали, снова ощутить неземную и таинственную притягательность этих мест…

Юлия Клепикова

Фото Анны Гордейко