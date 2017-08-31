» Шлагбаум и ныне там…

Совсем недавно в ленте озёрских новостей снова всплыла тема шлагбаума на территории рынка - my.ozersk.ru/ворота-на-тротуаре/.

Оказывается, ещё в 2015 году администрацией ОГО в ответ на обращение одного из жителей города было принято решение об открытии, либо сносе объекта, мешающего озерчанам совершать пешие прогулки по ул. Дзержинского. Но прошло 2 года, а шлагбаум по-прежнему на своём месте. Неравнодушные горожане снова пожаловались через интернет-сервис Мой.Озёрск.ру, на обращение пришёл ответ от главного юриста нашей администрации Александра Бахметьева о том, что замена шлагбаума на другие виды ограждения "нецелесообразна".

Мы попросили прокомментировать данную запутанную ситуацию заместителя главы администрации ОГО Ивана Сбитнева. По его словам, первое решение, датированное 2015 годом, было вынесено без самого замглавы: тогда он только вступил в должность и в заседании участия не принимал. А лица, участвующие в обсуждении, из Управлений капстроительства, имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, ГИБДД и МУП «Торговый ряд», в данный момент уже не занимают свои посты.

Что же касается решения ЭТОГО года и ответа Александра Бахметьева, то оно связано с тем, что через многострадальные "ворота" заезжают машины с товаром, имея при этом специальное разрешение. Данный въезд сейчас является единственно возможным на территорию рынка.

Но, как сказал Иван Сбитнев, учитывая, что озерчане остались неудовлетворены ответом Администрации, замглава готов лично выехать на данный объект на следующей неделе и оценить ситуацию на месте. По итогам этого визита будет вынесено окончательное решение. Какое - мы узнаем совсем скоро. Следите за нашими новостями.

Александра Лебедева