Озерские исполнители стали участниками народного проекта «Десять песен атомных городов»

В августе в рамках реализации программы «Территория культуры Росатома» в Озерске работали столичные клипмейкеры во главе с певцом, продюсером и аранжировщиком Тимуром Ведерниковым, которого поклонники рока знают, как солиста группы «Гроссмейстер», а театралам он известен по ярким ролям в мюзиклах «Метро» и «Нотр Дам де Пари».

В Озерск Тимур прибыл для создания ряда видеороликов для проекта «Десять песен атомных городов» с участием музыкантов и вокалистов закрытых городов. Главной целью проекта «Десять песен атомных городов» является популяризация талантливых исполнителей, проживающих и занимающихся творчеством в городах системы ЗАТО. Новый проект, по мнению Тимура, отличается невероятной свободой самовыражения, позволяющей в одной песне совместить разные жанры и стили, например, рэп и народный хор.

На первом этапе реализации проекта «Десять песен атомных городов» с апреля по июнь 2017 года жители закрытых городов выбрали 10 песен из 25 популярных советских и российских эстрадных и рок-композиций, предложенных для голосования. Около 15 тысяч человек смогли отдать свой голос на различных интернет ресурсах своих городов, а также во время концертов в зрительных залах, на сайтах учреждений культуры и группах в социальных сетях.

По результатам голосования был составлен следующий рейтинг песен:

1. «Этот мир» («Этот мир придуман не нами». Исп. А.Пугачева, муз. А.Зацепин, сл. Л.Дербенев) – 110 баллов

2. «Ветер перемен» (из к/ф «Мерри Поппинс, до свидания». Муз. М.Дунаевский, Сл. В.Олев) – 90 баллов

3. «А знаешь, всё ещё будет!» (Исп. А.Пугачёва, муз. М.Минков, сл. В.Тушнова) – 62 балла

4. «Главное, ребята, сердцем не стареть» (Муз. А. Пахмутова, сл. С.Гребенникова и Н.Добронравова.) - 61 балл

5. «Мама - первое слово» (из к/ф «Мама». Муз. Буржоа Жерар, сл. Ю. Энтин)– 39 баллов

6. «Мы вам честно сказать хотим» (Исп. Гр. «Цветы», муз. С. Дьячков, сл. М. Ножкин) – 33 балла

7. «Непогода» (из к/ф «Мерри Поппинс, до свидания». Муз. М.Дунаевский, Сл. В.Олев) – 33 балла

8. «100 друзей» (Исп. А.Пугачева, муз. И. Николаев, сл. П. Жагун) - 25 баллов

9. «Последний час декабря» (Исп. Гр. «Секрет», муз. М.Леонидов, сл. Н.Фоменко) - 15 баллов

10. «Ты ждешь, Лизавета» (Муз. Н.Богословский, сл. Е. Долматовский) - 12 баллов.

С середины июня стартовал этап записи и создания видеоклипов с участием коллективов и исполнителей городов присутствия атомной отрасли, которые были выбраны продюсерами проекта заочно в ходе просмотра и отбора видеозаписей. Съёмочный процесс продлится до середины сентября.

В Озерском городском округе для участия в проекте были приглашены вокальный ансамбль «Альянс», рок-музыкант Олег Аленский, преподаватель детской музыкальной школы по классу баяна Евгений Черкашин. В ноябре результат творческого эксперимента должен появиться на сайте программы «Территория культуры Росатома» и на канале YouTube.

http://www.ozerskadm.ru