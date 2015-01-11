ФК «Гранит» «переходил» ФК «Карабаш»

Ровно через двое суток после победы во втором полуфинальном матче на Кубок КГО (вторым финалистом стал "Эмерком") игроки ФК "Гранит" вновь вышли на поле стадиона "Центральный", чтобы в очередном матче чемпионата КГО встретиться с командой ФК "Карабаш" (напомню, что игра первого круга завершилась победой озерской команды со счетом 5:0).

Естественно, что никто не ожидал от ФК "Карабаш" каких-то серьезных изменений в качестве их игры, и поэтому в составе "Гранита" на поле вышли лишь четыре игрока стартового состава, а ворота занял номинально третий голкипер команды - Вадим Сайгафаров.

В целом состав "Гранита" выглядел так:

В.Сайгафаров (вр); М.Макуров, В.Пономарев, Д.Горбунов, С.Игонин; П.Харьков, Е.Титов (А.Лырчиков, 72), А.Захаров, Э.Шульц-мл (В.Андреев, 67); А.Кирин, М.Мужичков.

То, что преимущество ФК "Гранит" было значительным говорят и четыре забитых Д.Горбуновым, А.Захаровым, П.Харьковым и М.Макуровым мяча, и то, что у ворот нашей команды, практически, не возникало серьезных голевых моментов (в лучшем случае, игроки гостей доводили дело до удара в сторону ворот).

В целом, оценивая игру, исполнительный директор "АФиХ" Геннадий Мокробородов сказал: "Понятно, что играли несопоставимые по классу соперники, поэтому "Гранит" почти всю игру проходил по полю в таком темпе, как совсем недавно я со своей супругой прогуливался по дорожкам дендрария в Сочи. Очень хорошо, что полную игру провели на поле Арсений Захаров, отметившийся голом и несколькими точными ударами в створ ворот - значит нога приходит в порядок, и Денис Горбунов, который также поразил ворота соперника. После травмы вышел на поле и Андрей Лырчиков (тоже есть надежда, что он хорошо подлечился). С кем можно сравнить нашего сегодняшнего соперника? Пожалуй, если из "Фортуны" убрать Булдакова, Белякова, Осокина и Е.Черноскутова, то это будут примерно равные команды: у тех и других неплохой голкипер, слабенькие крайние защитники, отсутствие конструктивной игры в центре поля и какие-то нервические попытки пробиться в штрафную площадь соперника навесами с флангов. Наверное, не случайно в турнирной таблице команды находятся где-то рядом".

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 1.09.2017 года.

1. "О.Ф.К" (Кыштым) 10 8 2 0 31 - 8 26

2. "Эмерком" (п.Новогорный) 10 8 1 1 36 - 10 25

3. ФК "Гранит" (Озерск) 11 7 1 3 36 - 18 22

4. "Кварц" (Кыштым) 10 5 1 4 26 - 25 16

5. "Металлург" (Кыштым) 9 4 0 5 26 - 14 12

6. "Фортуна" (Озерск) 10 3 1 6 19 - 21 10

7. "Керамин" (Снежинск) 9 1 0 8 11 - 39 3

8. ФК "Карабаш" (Карабаш) 11 1 0 10 13 - 59 3

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

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