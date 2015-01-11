Перед судом предстанет озерчанка, реализовавшая 32 поддельных полиса ОСАГО

Прокурором ЗАТО г. Озерск утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жительницы города, 1978 года рождения, в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 159 УК РФ, частью первой статьи 327 УК РФ.

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемая в период времени с 02.12.2014 г. по 22.07.2015 г., являясь работником общества с ограниченной ответственностью «Авто плюс», вводила клиентов (владельцев и пользователей транспортных средств) компании в заблуждение, заверяя, что имеет право на оказание страховых услуг населению от имени страховых компаний ОАО «АльфаСтрахование» и СОАО «ВСК». С целью хищения денежных средств ею реализовано жителям г. Озёрск и г. Кыштым Челябинской области 32 заведомо поддельных полиса ОСАГО, приобретенные у неустановленного следствием лица в г. Екатеринбурге. В соответствии с заключением экспертизы все бланки изготовлены не производством Госзнак.

Потерпевшим гражданам причинен имущественный ущерб на общую сумму 158472 рубля.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 2 г. Озерска Челябинской области.

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