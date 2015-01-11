Губерния В Челябинске может появиться ресурсный класс для особых детей Ресурсный класс может заработать на базе школы №110 Челябинска. Инициаторами такого подхода стала областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце», сообщает министерство социальных отношений. «Если особые дети находятся в коррекционной школе, то они получают знания, но не получают навыки социального взаимодействия, а для жизни это самое основное, – отметила председатель организации «Открытое сердце» Елизавета Кириллова. – По мнению экспертов, навыки социализации, у детей с особенностями, которые ходят в обычные школы, в три раза лучше развиты, чем у их сверстников с аналогичными диагнозами, посещающих специализированные школы. В процессе работы над нашим проектом «Инклюзия без границ» предложили создать на базе челябинской школы №110 ресурсный класс по примеру того, который организован в Москве на площадке школы № 1465 имени академика Кузнецова, где обучаются 22 ребенка с синдромом Дауна и аутизмом. Подобный класс нужен для того, чтобы дети с особыми образовательными потребностями адаптировались к пребыванию в обычной школе. Эту тему обсудили на нашей последней встрече с инициативной группой родителей из «Открытого сердца» и коллективом школы». На встрече с педагогами школы №110 Елизавета Кириллова рассказала о модели совместного обучения особых и обычных детей, которая работает в Москве, Екатеринбурге и Татарстане. Педагоги смогли посмотреть видео того, как работают коллеги, заполнили анкеты обратной связи, распределились по группам, в которых будут проходить обучение в дальнейшем: административная, ресурсная, тьюторская, аналитическая. «В нашей школе обучается 454 ученика, из них более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья, – подчеркнула заместитель директора по учебной работе школы № 110 Ольга Денисламова. – Нас заинтересовал этот проект, тем более, что число детей с ОВЗ с каждым годом растет и мы хотели бы использовать современные технологии, чтобы помочь им выйти в жизнь». Планируется, что ресурсный класс откроется в школе не раньше, чем через год. До этого администрация школы должна подготовить специальное помещение, а педагоги школы должны пройти основательное обучение, которое пока будет обеспечиваться силами общественной организации. Внедрением технологии совместного обучения особых и обычных детей организация «Открытое сердце» занимается более года, а прежде прошла стажировку и полугодовое обучение у московских коллег по программе работы с регионами «Включи меня». Для справки: При поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в регионе государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций осуществляется в виде субсидий, налоговых льгот, имущественной поддержки, а также информационно-методической и консультационной помощи. Представители ННО входят в составы общественных советов, созданных при органах исполнительной власти, активно участвуют в формировании независимой оценки качества предоставления социальных услуг. Результатом планомерной работы органов исполнительной власти, общественной палаты Челябинской области, челябинского регионального ресурсного центра развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций является стабильный рост числа ННО Челябинской области, участвующих в конкурсах на получение президентских грантов, оказывается поддержка на реализацию социально значимых проектов. Так, в 2014 году подано 164 заявки (победили 15 НКО и получили поддержку в размере 15,4 млн руб.), в 2015 году – 203 (победили 13 ННО – на сумму 26,0 млн руб.), в 2016 году подано 220 заявок (победили 23 ННО – на сумму 44,9 млн руб.). Контроль за реализацией проектов осуществляет общественная палата Челябинской области. В 2016 году министерством социальных отношений Челябинской области заключено соглашение с фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), о выделении гранта в сумме 6,1 млн рублей на поддержку родителей, воспитывающих детей-инвалидов. В рамках данного комплекса мер задействованы социально ориентированные некоммерческие организации, которым к концу 2017 года будет направлено около 5 млн рублей. Кроме того, в целях повышения эффективности и доступности господдержки в постоянном режиме проводится консультирование представителей некоммерческого сектора по вопросам участия в конкурсах, на официальных сайтах размещается информация о проводимых конкурсах, осуществляется электронная рассылка методических писем. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-mozhet-poyavitsya-resursnyy-klass-dlya-osobyh-detey-40670 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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