В Челябинске может появиться ресурсный класс для особых детей

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Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

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Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

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А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

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Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

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Брифинг 8.02.2016

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О новом начальнике УКСиБа

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О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

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Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

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В Челябинске может появиться ресурсный класс для особых детей

Ресурсный класс может заработать на базе школы №110 Челябинска. Инициаторами такого подхода стала областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце», сообщает министерство социальных отношений. «Если особые дети находятся в коррекционной школе, то они получают знания, но не получают навыки социального взаимодействия, а для жизни это самое основное, – отметила председатель организации «Открытое сердце» Елизавета Кириллова. – По мнению экспертов, навыки социализации, у детей с особенностями, которые ходят в обычные школы, в три раза лучше развиты, чем у их сверстников с аналогичными диагнозами, посещающих специализированные школы. В процессе работы над нашим проектом «Инклюзия без границ» предложили создать на базе челябинской школы №110 ресурсный класс по примеру того, который организован в Москве на площадке школы № 1465 имени академика Кузнецова, где обучаются 22 ребенка с синдромом Дауна и аутизмом. Подобный класс нужен для того, чтобы дети с особыми образовательными потребностями адаптировались к пребыванию в обычной школе. Эту тему обсудили на нашей последней встрече с инициативной группой родителей из «Открытого сердца» и коллективом школы». На встрече с педагогами школы №110 Елизавета Кириллова рассказала о модели совместного обучения особых и обычных детей, которая работает в Москве, Екатеринбурге и Татарстане. Педагоги смогли посмотреть видео того, как работают коллеги, заполнили анкеты обратной связи, распределились по группам, в которых будут проходить обучение в дальнейшем: административная, ресурсная, тьюторская, аналитическая. «В нашей школе обучается 454 ученика, из них более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья, – подчеркнула заместитель директора по учебной работе школы № 110 Ольга Денисламова. – Нас заинтересовал этот проект, тем более, что число детей с ОВЗ с каждым годом растет и мы хотели бы использовать современные технологии, чтобы помочь им выйти в жизнь». Планируется, что ресурсный класс откроется в школе не раньше, чем через год. До этого администрация школы должна подготовить специальное помещение, а педагоги школы должны пройти основательное обучение, которое пока будет обеспечиваться силами общественной организации. Внедрением технологии совместного обучения особых и обычных детей организация «Открытое сердце» занимается более года, а прежде прошла стажировку и полугодовое обучение у московских коллег по программе работы с регионами «Включи меня». Для справки: При поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в регионе государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций осуществляется в виде субсидий, налоговых льгот, имущественной поддержки, а также информационно-методической и консультационной помощи. Представители ННО входят в составы общественных советов, созданных при органах исполнительной власти, активно участвуют в формировании независимой оценки качества предоставления социальных услуг. Результатом планомерной работы органов исполнительной власти, общественной палаты Челябинской области, челябинского регионального ресурсного центра развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций является стабильный рост числа ННО Челябинской области, участвующих в конкурсах на получение президентских грантов, оказывается поддержка на реализацию социально значимых проектов. Так, в 2014 году подано 164 заявки (победили 15 НКО и получили поддержку в размере 15,4 млн руб.), в 2015 году – 203 (победили 13 ННО – на сумму 26,0 млн руб.), в 2016 году подано 220 заявок (победили 23 ННО – на сумму 44,9 млн руб.). Контроль за реализацией проектов осуществляет общественная палата Челябинской области. В 2016 году министерством социальных отношений Челябинской области заключено соглашение с фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), о выделении гранта в сумме 6,1 млн рублей на поддержку родителей, воспитывающих детей-инвалидов. В рамках данного комплекса мер задействованы социально ориентированные некоммерческие организации, которым к концу 2017 года будет направлено около 5 млн рублей. Кроме того, в целях повышения эффективности и доступности господдержки в постоянном режиме проводится консультирование представителей некоммерческого сектора по вопросам участия в конкурсах, на официальных сайтах размещается информация о проводимых конкурсах, осуществляется электронная рассылка методических писем.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-mozhet-poyavitsya-resursnyy-klass-dlya-osobyh-detey-40670

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