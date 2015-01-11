10 сентября по ул. Иртяшской в районе ДТДиМ перекроют движение

Уважаемые жители Озерского городского округа!

10 сентября 2017 года, с 11:30 до 14:00, будет временно перекрыто движение транспортных средств по ул. Иртяшская в районе ДО «ДТДиМ» от перекрестка ул. Семенова – ул. Музрукова до дома № 7 по ул. Иртяшская.

http://www.ozerskadm.ru