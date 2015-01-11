20 сентября состоится прием теста ГТО по пулевой стрельбе из пневматической винтовки

Уважаемые жители Озерского городского округа, учащиеся общеобразовательных учреждений, СУЗов и ВУЗов! 20-го сентября состоится прием теста ГТО по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. Подать заявку на выполнение теста необходимо в центр тестирования ГТО по адресу: ул.Октябрьская, 9, КСК Лидер, кабинет 230 или по тел. 7-07-14 или на почту: [email protected] Количество мест на выполнение испытания ограничено! Напоминаем! Прием тестов проводится: - только по предварительной записи!!! - при наличии УИН!!! - при наличии мед.допуска!!!

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