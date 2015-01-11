20 сентября состоится прием теста ГТО по пулевой стрельбе из пневматической винтовки

Уважаемые жители Озерского городского округа,
учащиеся общеобразовательных учреждений, СУЗов и ВУЗов!
20-го сентября состоится прием теста ГТО по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.
Подать заявку на выполнение теста необходимо в центр тестирования ГТО по адресу: ул.Октябрьская, 9, КСК Лидер, кабинет 230 или по тел. 7-07-14 или на почту: [email protected]
Количество мест на выполнение испытания ограничено!
Напоминаем!
Прием тестов проводится:
- только по предварительной записи!!!
- при наличии УИН!!!
- при наличии мед.допуска!!!
Ключевые теги: ГТО, пулевая стрельба.
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