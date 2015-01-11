Натюрморты знаменитой Третьяковки выставят в Челябинске

Выставка из фондов Третьяковской галереи откроется в Челябинске 9 сентября. Экспозиция «Жизнь вещей. Русский натюрморт XIX- XX вв.» объединяет 26 произведений русских художников, сообщает министерство культуры. На выставке будут представлены классические натюрморты, а также работы художников-авангардистов и постмодернистов. Челябинцы увидят произведения прославленных живописцев, в том числе полотна Левитана, Хруцкого, Машкова, Гончаровой, Кончаловского, Пименова и других авторов, некоторые работы которых редко покидают запасники Третьяковской галереи. Дополнением послужат четыре произведения ХХ века из фондов Челябинского государственного музея изобразительных искусств. «Натюрморт – сравнительно молодой жанр. Долгое время он служил составляющей книжной графики, религиозной живописи, портретов. Впервые самостоятельное значение приобретает в искусстве Нидерландов XVII века, тогда же получает свое первое название «stilleven», что означает «тихая жизнь», – отметила старший научный сотрудник Челябинского музея Наталья Махновская. Выставочный проект позволит проследить развитие жанра «неподвижной натуры» в отечественном искусстве на протяжении нескольких столетий. Любители искусства смогут познакомиться с шедеврами Третьяковки до 5 ноября.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/natyurmorty-znamenitoy-tretyakovki-vystavyat-v-chelyabinske-40736