Бесхозный чемодан с подозрением на ВУ

10 сентября 2017 в 20.40 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от озерчанина с сообщением, что на пр. Ленина в р-не дома № 60 на алле стоит безхозный чемодан. Информация была незамедлительно доведена до служб экстренного реагирования. Чемодан был проверен, тревога оказалась ложной - чемодан был пуст.

Убедительная просьба к жителям округа!

Не забывайте свои личные вещи в местах массового пребывания людей (учреждения, общественный транспорт, места отдыха и проведения массовых гуляний и культурно-зрелищных мероприятий)!

При обнаружении бесхозного предмета в общественном месте (бесхозная сумка, пакет, коробка, портфель и пр.):

не трогайте, не перемещайте, не открывайте их;

не фотографируйте, не пользуйтесь сотовой связью;

не паникуйте и не кричите;

сохраняя спокойствие, сообщите о находке ближайшему официальному лицу (в здании, учреждении, местах массовых гуляний – охраннику, вахтеру, сотруднику полиции; в общественном транспорте - кондуктору или водителю) или по телефонам экстренного реагирования – 02 или 01;

далее следуйте указаниям официальных лиц.

http://www.ozerskadm.ru