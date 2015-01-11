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Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
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Начало отопительного сезона зависит от погодных условий

В понедельник в начале аппаратного совещания глава Озерского городского округа Евгений Щербаков главными вопросами текущей недели назвал подготовку округа к отопительному периоду и осенний субботник.

Следует отметить, что ранее, в соответствии с законодательством, отопительный период начинался при условии, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышала плюс восьми градусов. В настоящее время при данном температурном режиме отопление в дома должно быть подано не позднее, чем через пять дней. Следовательно, в каждом регионе и в каждом городе решение о начале отопительного сезона принимается самостоятельно, в зависимости от погодных условий.

Первый заместитель главы округа Иван Сбитнев отметил, что на следующей неделе в округе будет работать инспекция Ростехнадзора и подчеркнул, что округ к началу отопительного периода готов:

Выполнены все регламентные работы: ММПКХ проведены промывки и опресовки коммунальных городских сетей, управляющими организациями – внутридомовых коммуникаций. Сейчас идёт устранение недочётов, выявленных в ходе проверки, выполняется ряд дополнительных ремонтных работ, чтобы лучше подготовиться к наступлению холодов.

Ежедневно осуществляется мониторинг среднесуточных температур, но пока значение ниже восьми градусов в течении нескольких дней зафиксировано не было. Кроме того, прогнозируется потепление до плюс двадцати градусов. Никаких препятствий для подачи тепла в жилые дома и учреждения нет, всё зависит только от погоды.

Помимо регламентных работ и текущего ремонта, в этом году из бюджета округа были выделены средства на капитальный ремонт инженерной инфраструктуры. До начала отопительного периода ММПКХ также запланированы работы на напорных канализационных коллекторах, и по ул. Герцена будет заменён участок трубопровода протяжённостью 300 метров.

Евгений Щербаков особо обратил внимание на то, что для округа остаётся актуальной проблема несанкционированных свалок:

Несмотря на то, что в округе работает санкционированный полигон твёрдых коммунальных отходов, организованы места сбора ТКО, оборудованы специализированные контейнерные площадки, специалисты отдела охраны окружающей среды продолжают фиксировать несанкционированные свалки. Округ вынужден тратить средства бюджета, а в этом году на ликвидацию подобных свалок было направлено порядка пятисот тысяч рублей.

На территории округа регулярно проводятся рейды с целью выявления и пресечения несанкционированных свалок, – прокомментировала ситуацию начальник отдела охраны окружающей среды администрации Галина Смирнова. – По этому направлению работы существует положительная динамика. В прошлом году за нарушения обращения с ТКО было составлено четырнадцать административных протоколов, в этом году – четыре. Тем не менее, к несознательным жителям округа и недобросовестным предпринимателям мы вынуждены применять меры административного воздействия.

Галина Смирнова также отметила, что в этом году в рамках муниципальной программы по оздоровлению экологической обстановки на полигон ТБО было вывезено более одной тысячи трёхсот кубометров мусора. Наиболее значительные свалки ТБО были ликвидированы в посёлках Метлино и Новогорный. Нарушают порядок обращения с ТБО члены гаражных кооперативов и садоводческих товариществ, жители коттеджной жилой застройки, которые оставляют мусор и растительные остатки на придорожном газоне.

За подобные нарушения предусмотрена ответственность, поэтому специалистами отдела охраны окружающей среды было выдано более двухсот информационных писем с разъяснениями, – пояснила начальник отдела охраны окружающей среды. – Жителей частного сектора мы просим обратить особое внимание на сбор и вывоз ТБО, поскольку транспортирование отходов является лицензионной деятельностью, и осуществлять его могут только специализированные организации. У владельцев частных домов должны быть своевременно заключены договора на оказание данных услуг, особенно в период проведения осенней уборки.

На следующей неделе ожидается улучшение погоды, – обратился к жителям округа и руководителям организаций Евгений Щербаков. – Надеюсь, что озерчане, управляющие компании и коллективы предприятий приведут в порядок свои подведомственные и придомовые территории, чтобы следующей весной округ мы увидели в надлежащем состоянии.

В связи с аварией, в которую 9 сентября попал пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск, глава округа выразил слова поддержки всем пострадавшим. Озерчанке, получившей в этой аварии серьёзные травмы, Евгений Щербаков пожелал стойкости духа и выздоровления. Он дал поручение своему заместителю Олегу Ланге оказать нашей землячке и её семье всестороннюю поддержку и финансовую помощь за счёт муниципалитета.

http://www.ozerskadm.ru

Начало отопительного сезона зависит от погодных условий

Начало отопительного сезона зависит от погодных условий

Начало отопительного сезона зависит от погодных условий

Начало отопительного сезона зависит от погодных условий

Начало отопительного сезона зависит от погодных условий

Ключевые теги: аппаратное совещание.

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