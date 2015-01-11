Начало отопительного сезона зависит от погодных условий

В понедельник в начале аппаратного совещания глава Озерского городского округа Евгений Щербаков главными вопросами текущей недели назвал подготовку округа к отопительному периоду и осенний субботник.

Следует отметить, что ранее, в соответствии с законодательством, отопительный период начинался при условии, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышала плюс восьми градусов. В настоящее время при данном температурном режиме отопление в дома должно быть подано не позднее, чем через пять дней. Следовательно, в каждом регионе и в каждом городе решение о начале отопительного сезона принимается самостоятельно, в зависимости от погодных условий.

Первый заместитель главы округа Иван Сбитнев отметил, что на следующей неделе в округе будет работать инспекция Ростехнадзора и подчеркнул, что округ к началу отопительного периода готов:

– Выполнены все регламентные работы: ММПКХ проведены промывки и опресовки коммунальных городских сетей, управляющими организациями – внутридомовых коммуникаций. Сейчас идёт устранение недочётов, выявленных в ходе проверки, выполняется ряд дополнительных ремонтных работ, чтобы лучше подготовиться к наступлению холодов.

Ежедневно осуществляется мониторинг среднесуточных температур, но пока значение ниже восьми градусов в течении нескольких дней зафиксировано не было. Кроме того, прогнозируется потепление до плюс двадцати градусов. Никаких препятствий для подачи тепла в жилые дома и учреждения нет, всё зависит только от погоды.

Помимо регламентных работ и текущего ремонта, в этом году из бюджета округа были выделены средства на капитальный ремонт инженерной инфраструктуры. До начала отопительного периода ММПКХ также запланированы работы на напорных канализационных коллекторах, и по ул. Герцена будет заменён участок трубопровода протяжённостью 300 метров.

Евгений Щербаков особо обратил внимание на то, что для округа остаётся актуальной проблема несанкционированных свалок:

– Несмотря на то, что в округе работает санкционированный полигон твёрдых коммунальных отходов, организованы места сбора ТКО, оборудованы специализированные контейнерные площадки, специалисты отдела охраны окружающей среды продолжают фиксировать несанкционированные свалки. Округ вынужден тратить средства бюджета, а в этом году на ликвидацию подобных свалок было направлено порядка пятисот тысяч рублей.

– На территории округа регулярно проводятся рейды с целью выявления и пресечения несанкционированных свалок, – прокомментировала ситуацию начальник отдела охраны окружающей среды администрации Галина Смирнова. – По этому направлению работы существует положительная динамика. В прошлом году за нарушения обращения с ТКО было составлено четырнадцать административных протоколов, в этом году – четыре. Тем не менее, к несознательным жителям округа и недобросовестным предпринимателям мы вынуждены применять меры административного воздействия.

Галина Смирнова также отметила, что в этом году в рамках муниципальной программы по оздоровлению экологической обстановки на полигон ТБО было вывезено более одной тысячи трёхсот кубометров мусора. Наиболее значительные свалки ТБО были ликвидированы в посёлках Метлино и Новогорный. Нарушают порядок обращения с ТБО члены гаражных кооперативов и садоводческих товариществ, жители коттеджной жилой застройки, которые оставляют мусор и растительные остатки на придорожном газоне.

– За подобные нарушения предусмотрена ответственность, поэтому специалистами отдела охраны окружающей среды было выдано более двухсот информационных писем с разъяснениями, – пояснила начальник отдела охраны окружающей среды. – Жителей частного сектора мы просим обратить особое внимание на сбор и вывоз ТБО, поскольку транспортирование отходов является лицензионной деятельностью, и осуществлять его могут только специализированные организации. У владельцев частных домов должны быть своевременно заключены договора на оказание данных услуг, особенно в период проведения осенней уборки.

– На следующей неделе ожидается улучшение погоды, – обратился к жителям округа и руководителям организаций Евгений Щербаков. – Надеюсь, что озерчане, управляющие компании и коллективы предприятий приведут в порядок свои подведомственные и придомовые территории, чтобы следующей весной округ мы увидели в надлежащем состоянии.

В связи с аварией, в которую 9 сентября попал пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск, глава округа выразил слова поддержки всем пострадавшим. Озерчанке, получившей в этой аварии серьёзные травмы, Евгений Щербаков пожелал стойкости духа и выздоровления. Он дал поручение своему заместителю Олегу Ланге оказать нашей землячке и её семье всестороннюю поддержку и финансовую помощь за счёт муниципалитета.

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