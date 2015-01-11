Озерские дети учатся безопасному поведению на дорогах

14 сентября в Озерске прошел городской конкурс среди учащихся четвертых и пятых классов «Безопасное колесо-2017», организованный Управлением образования Озерского городского округа совместно с Госавтоинспекцией Озерска.

Конкурс «Безопасное колесо» проводится на протяжении многих лет с целью воспитания законопослушных участников дорожного движения, закрепления у детей знаний ПДД и навыков безопасного поведения на дорогах, привлечения внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.

В ходе конкурсных испытаний 14 команд продемонстрировали свои знания правил дорожного движения и основ оказания первой доврачебной помощи. Самым интересным для участников стал этап «Вождение велосипеда». Школьники проезжали на велосипеде трассу, выполняя определенные фигуры и преодолевая препятствия, состоящие из различных элементов, таких как, «змейка», «качели», «рельсы» и другие. На каждом этапе находились сотрудники полиции, которые следили за правильным выполнением упражнений участниками соревнований.

Все участники конкурса были награждены дипломами, медалями, кубками и призами. Первое общекомандное место третий год подряд заняли ребята из школы №36.

Сотрудники Госавтоинспекции отметили высокий уровень подготовки команд и выразили уверенность в том, что показанные участниками знания и навыки пригодятся им в жизни.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск