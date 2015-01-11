Экологический десант в Озёрске

В Озерске начинается новый этап раздельного сбора отходов - Экологический десант. Теперь возможно заказать (абсолютно бесплатно) и установить у себя в школе или садике картонный контейнер для сбора макулатуры.

Когда он заполнится, вы просто звоните +7 908 57 22 593 (Евгений Шитиков), и мы приезжаем и забираем содержимое, оставляя вам пустой контейнер.

Особенно такие контейнеры будут полезны там, где в отходы идет много бумаги - бухгалтерии, секретарь. РЕЗАНУЮ (то есть после шредера) бумагу тоже можно туда выбрасывать! Это удобно, доступно и экологично!

Для бесплатного заказа контейнера для макулатуры прошу вас написать на мой электронный ящик [email protected] и оставить заявку - Вашу компанию или учреждение, адрес, контактный телефон инициатора, и сколько штук таких контейнеров вам необходимо. В начале октября мы привезем и установим первую партию таких контейнеров и вы уже сможете ими пользоваться.

Евгений Шитиков

Координатор движения "Зеленый Озерск"