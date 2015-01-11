В озёрских дворах начались работы по благоустройству

Проекты, который вошли в программу "Формирования комфортной городской среды 2017 года", начали воплощаться в жизнь на бульваре Гайдара, 26 и проспекте К. Маркса,1.

15 сентября стартовали работы по благоустройству автомобильной парковки во дворе жилого дома №26 по бул.Гайдара. К сожалению, не обошлось без происшествий. На следующий день во время земляных работ, экскаватор ковшом зацепил и порвал силовой кабель. Никто не пострадал, но дом остался без электроэнергии. К вечеру того же дня подача электроэнергии была восстановлена. По плану все работы должны быть выполнены за две недели.

Жители дома по пр. Карла Маркса, 1, вслед за жителями Гайдара, 26, готовятся к тому, что через несколько недель у них появится дополнительная автомобильная парковка. Но на этом они не собираются останавливаться и планируют подавать заявку на участие в программе "Формирования комфортной городской среды 2018-2022 гг.".

Информация с сайта Формирование современной городской среды Озерска